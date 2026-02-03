Crece la incógnita sobre la respuesta de los gobernadores frente a la reforma laboral

Este miércoles está pactada la reunión de los gobernadores en medio de las negociaciones “bilaterales” con el Gobierno por la reforma laboral, y se mantiene la incógnita sobre qué puede salir de la misma. Aunque, a decir verdad, el mitin, previsto en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), empezó a perder adeptos a medida que avanzaron las horas y, hasta la noche de este martes, nadie podía precisar a ciencia cierta si la reunión se llevará a cabo o si, por el contrario, habrá algún tipo de intercambio por Zoom.

“Está prevista una reunión, pero no sabemos si es por Zoom. Nunca estuvo confirmada, estamos viendo si la hacemos o no”, admitió, más temprano, el gobernador de la Pampa, Sergio Ziliotto, al abandonar una cita con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, en la Casa Rosada.

Los gobernadores de la oposición, peronismo y aliados, quieren definir posturas comunes de cara al debate de la reforma laboral, el proyecto que el oficialismo busca darle media sanción en el Senado el 11 de febrero.

Más allá de las discusiones entre sectores por los cambios en el régimen laboral, los referentes peronistas buscan respaldo incluso de sus pares cercanos a La Libertad Avanza (LLA) en el punto impositivo: la Casa Rosada propuso una rebaja de las alícuotas de Ganancias que deben pagar las empresas del 35% a 31,5% y de reducción de las contribuciones patronales.

Pero nadie, ni en el peronismo ni en el no-peronismo, confirma el encuentro. La mayoría se limita a afirmar, ante una ronda de consultas hecha por la Agencia Noticias Argentinas, que el encuentro “no está en agenda”.

El nudo de la discusión

Las provincias dicen que el impacto en sus arcas será de más de 3 billones, mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, sostiene que esa merma fiscal será recién en 2027 y que rondará casi 1,5 billones de pesos. Pero 2027 es año electoral y ningún gobernador quiere estar escaso de recursos para afrontar sus campañas.

Mientras tanto, la jefa de la Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, anunció este martes que junto a otros bloques dialoguistas se solicitó un pedido de sesión especial para el 11 de febrero para debatir la reforma laboral y señaló que hay un acuerdo en el 95% de los puntos con las fuerzas políticas que respaldarán esta iniciativa.

«Creemos que tenemos los votos», dijo Bullrich a los medios presentes, entre ellos la Agencia Noticias Argentinas, tras la reunión con los jefes de bloque Eduardo Vischi (radicalismo); Luis Juez (Frente Cívico); Carlos Arce (Frente Renovador de la Concordia) y Edith Terenzi (Despierta Chubut), entre otros.