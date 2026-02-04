Convocan a artistas en Madryn

Desde la Municipalidad de Puerto Madryn, a través de la Subsecretaría de Cultura, abrieron la convocatoria para el Festival de Artistas Madrynenses 2026, que tendrá lugar el próximo 21 de febrero en el Escenario Mayor.

La propuesta convoca a bandas y solistas madrynenses y tiene como objetivo principal brindar a los y las artistas la posibilidad de presentarse con equipamiento técnico, sonido e iluminación de primer nivel, promoviendo la profesionalización y visibilidad de la escena musical de la ciudad.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 13 de febrero, mientras que el line up oficial será anunciado el 15 de febrero a través de los canales oficiales de la Municipalidad.

Las bandas y solistas interesados en participar deberán enviar su material a [email protected].

