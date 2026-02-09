¿Cómo sería la planta de desalinización para Madryn?

Durante su discurso de apertura de sesiones 2026, el intendente Gustavo Sastre anunció el proyecto más ambicioso de su gestión en materia de servicios esenciales, la construcción de una Planta de Desalinización por Ósmosis Inversa en la zona norte de Puerto Madryn.

La planta tendría una capacidad inicial de 3.000 metros cúbicos diarios y estaría ubicada cerca de los parques industriales. Su objetivo será abastecer al sector productivo local y, al mismo tiempo, liberar caudal de la red tradicional para mejorar la presión de agua en los barrios residenciales, especialmente durante el verano.

Fondos propios

“Tenemos que adelantarnos al crecimiento de la ciudad”, afirmó Sastre, al destacar que la obra se impulsará con decisión local, sin esperar financiamiento nacional.

La tecnología de ósmosis inversa, ya utilizada en otras localidades de la Patagonia, permitirá convertir agua de mar en recurso apto para consumo humano e industrial, fortaleciendo la seguridad hídrica frente al cambio climático y la presión demográfica.