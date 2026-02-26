Comienza una nueva edición de los Juegos Patagonia Arena



Del 27 de febrero al 1 de marzo, el Punto de Deportes de Playa de Puerto Madryn será escenario de una nueva edición de los Juegos Patagonia Arena. El evento, organizado por la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad, reunirá alrededor de 600 deportistas juveniles provenientes de distintos puntos del país.

Durante tres jornadas se desarrollarán competencias en fútbol playa, básquet playa, vóley 4×4, beach handball, beach tennis, futvoley, ajedrez y tocata, esta última en conjunto con el Puerto Madryn Rugby Club. Además, el cronograma incluirá exhibiciones de lacrosse en conjunto con el Trelew Rugby Club, karate junto a la Asociación Chubutense de Karate-Do Shotokan, gimnasia artística del Club Ferrocarril Patagónico, dodgeball en conjunto con la Asociación de Dodgeball Chubut, la presentación del programa “Verano Activo” de Chubut Deportes, y un torneo relámpago de fútbol valorado. Todas las disciplinas se disputarán en las categorías Sub 16 y Sub 18.

El evento contará con delegaciones de Ushuaia, Río Negro, Neuquén, Avellaneda (Provincia de Buenos Aires), y distintas localidades de Chubut como Comodoro Rivadavia, Camarones, Rawson y Trelew.

Además, en el marco del programa Construyendo Sustentabilidad que lleva adelante la Municipalidad de Puerto Madryn, se realizarán una serie de actividades lúdicas de concientización sobre la acidificación de los océanos junto al club español Real Betis, a través de su programa Forever Green, y la consultora Deporte Sustentable, que contará con la participación de su representante, Ramiro Pazos.

Los Juegos Patagonia Arena cuentan con el acompañamiento de Aluar, INFA, Grupo BM, Río Uruguay Seguros y Plateau Servicios Inmobiliarios.