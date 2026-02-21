Cirujanos de Chubut suspenden cirugías programadas en hospitales públicos de toda la provincia



La Asociación de Cirujanos del Chubut anunció la suspensión total de cirugías programadas y de la atención en consultorios externos en los hospitales públicos de la provincia.

La medida rige desde este viernes 20 de febrero y, según indicaron en un documento oficial, se mantendrá hasta tanto existan respuestas concretas por parte de la conducción sanitaria provincial.

En el comunicado, dirigido a la Secretaría de Salud del Chubut y a su titular, la Denise Acosta, los profesionales confirmaron que solo se garantizará la atención de urgencias y emergencias “en resguardo de la seguridad sanitaria de la población”.

El documento comunica que, “de forma coordinada y conjunta”, se procederá a la suspensión total de las cirugías programadas en los hospitales públicos de la provincia, así como también de la atención en consultorios externos.

La decisión, explicaron, se adoptó luego de cumplirse un plazo de diez días acordado en una reunión previa con el subsecretario de Gestión Institucional, Dr. Sebastián Restuccia. Según expresaron, ese plazo había sido establecido con el compromiso explícito de brindar soluciones concretas a los reclamos planteados.

Sin embargo, en el escrito sostienen que no hubo definiciones, propuestas formales ni comunicación institucional dentro del tiempo previsto, lo que —afirman— constituye un incumplimiento del compromiso asumido.

“Extrema precariedad operativa”

En el comunicado, los cirujanos advierten que la situación actual coloca al sistema quirúrgico provincial “en una situación de extrema precariedad operativa”.

Además, remarcan que durante años sostuvieron el funcionamiento del sistema público con sobrecarga laboral, recursos limitados y condiciones cada vez más adversas.

En ese marco, dejaron asentado que la responsabilidad institucional por la interrupción de las prestaciones programadas recae en la conducción sanitaria provincial, ante lo que calificaron como inacción frente a un conflicto que —aseguran— fue advertido con claridad y anticipación.

Solo urgencias y emergencias

A pesar del cese de actividades electivas, el gremio aclaró que se garantizará exclusivamente la atención de urgencias y emergencias, con el objetivo de proteger la salud de la población.

El documento lleva las firmas del presidente de la Asociación de Cirujanos del Chubut, Dr. Francisco Castro; del jefe del Servicio de Cirugía General del Hospital Zonal de Esquel, Dr. Hernán Navarro; del presidente de la Asociación de Cirujanos de Comodoro Rivadavia, Dr. Enrique Klingler; y de referentes de los hospitales de Trelew, El Maitén, Rawson, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia.

De esta manera, el conflicto en el sistema público de salud provincial suma un nuevo capítulo y queda ahora a la espera de una respuesta oficial que permita restablecer la normalidad de las prestaciones programadas.