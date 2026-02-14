Cayó una mujer de un quinto piso en pleno centro de Puerto Madryn

En horas de la tarde noche de este viernes 13, en Puerto Madryn, una joven de 26 años cayó de un quinto piso de un edificio céntrico y fue trasladada consciente al hospital Ísola.

El hecho ocurrió en un edificio sobre la calle 25 de Mayo y en un horario de gran circulación peatonal, lo que generó sorpresa y preocupación entre vecinos y turistas que se encontraban en el sector. Tras los primeros llamados de alerta, personal policial y sanitario se trasladó rápidamente al lugar para asistir a la víctima.

Al arribar, los equipos de emergencia constataron que la mujer se encontraba con vida y procedieron a brindarle las primeras atenciones en la vía pública. Luego fue derivada de urgencia al Hospital Isola para una evaluación integral, teniendo en cuenta la altura desde la que se habría precipitado.

De acuerdo a los datos preliminares, la joven ingresó consciente al centro de salud y presentaba una fractura expuesta en el brazo izquierdo, además de otras lesiones producto del fuerte impacto contra el suelo. Su evolución es seguida de cerca por el equipo médico.

Mientras tanto, efectivos policiales trabajaron en el lugar realizando pericias y recopilando testimonios para reconstruir la mecánica del hecho. Las autoridades judiciales intentan determinar si se trató de un accidente o si hubo otras circunstancias que derivaron en la caída. La investigación continúa en curso y no se descarta ninguna hipótesis hasta contar con mayores elementos que permitan esclarecer lo ocurrido.