Casi todo Chubut bajo alerta amarilla por tormentas muy fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que alcanzará a gran parte del territorio de la provincia del Chubut. El aviso advierte sobre condiciones de inestabilidad atmosférica que podrían derivar en fenómenos meteorológicos de intensidad variable, algunos de ellos potencialmente peligrosos para la población y la infraestructura.

Desde el organismo nacional indicaron que las tormentas previstas podrían presentar lluvias intensas en cortos períodos, acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ráfagas de viento y la posible caída de granizo. Estas condiciones aumentan el riesgo de anegamientos temporarios, interrupciones de servicios y dificultades para la circulación vehicular, especialmente en zonas urbanas y rutas expuestas.

El SMN precisó además que los valores de precipitación acumulada podrían ubicarse entre 10 y 20 milímetros, aunque no se descarta que en algunos sectores se superen esos registros de manera puntual. A esto se suma la probabilidad de ráfagas que podrían superar los 60 kilómetros por hora, lo que incrementa la posibilidad de caída de ramas, árboles y objetos mal asegurados.

En cuanto a los sectores afectados, la alerta abarca a casi toda la provincia del Chubut, incluyendo la costa, el valle, la meseta y el sur provincial. Quedan exceptuadas de esta advertencia las cordilleras de Cushamen, Futaleufú, Languiñeo y Tehuelches, así como también el departamento de Río Senguer, donde por el momento no se esperan fenómenos de esta magnitud.

El mal tiempo está previsto para este domingo 8, con mayor probabilidad de desarrollo de tormentas durante la tarde y la noche, cuando podrían registrarse los eventos más intensos. El SMN advirtió que algunas de estas tormentas podrían formarse de manera repentina, lo que dificulta su anticipación a corto plazo.