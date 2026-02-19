Artistas madrynenses en el escenario mayor del verano



El sábado 21 de febrero desde las 18 horas, se llevará a cabo la segunda edición del Festival de Artistas Madrynenses en el Escenario Mayor.

Tras el cierre de la convocatoria, fueron seleccionados los siguientes proyectos: Funky Monks (funk), Matías Barry (música de autor y fusión de géneros), JazzTa (Big Band de jazz), Joropo Trunco (música latinoamericana), Barbie Factory (rock alternativo), Lautaro Yanosky (música de autor, rock y folk), Banzai (música urbana y hip hop) y Fiesta Saokko, con DJ Milena Jaramillo y bailarines, en el género reggaetón.

Luego de una gran participación de propuestas artísticas, el tradicional “Día de Bandas Locales” fue transformado en el Festival de Artistas Madrynenses, una iniciativa que crece año a año con el objetivo de integrar a la comunidad artística y brindar a los músicos y músicas de la ciudad la posibilidad de presentarse en un escenario de primer nivel, con óptimas condiciones técnicas y de producción.

Desde la Comuna aclararon que la selección se realizó considerando el profesionalismo de cada proyecto y la diversidad de géneros musicales, reflejando la riqueza cultural que caracteriza a Puerto Madryn. En esta nueva edición, el público podrá disfrutar de una programación amplia, pensada para todas las edades, reafirmando el compromiso de seguir generando espacios inclusivos y de calidad para la cultura local.

Además de la grilla musical, el festival contará con propuestas complementarias que expanden la experiencia cultural como la Feria Melómana, dedicada a la venta e intercambio de discos; stands informativos sobre salud mental; mercado cultural; foodtrucks; archivo histórico y un punto gamer, entre otras iniciativas pensadas para toda la familia.