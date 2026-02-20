Animalito e’ dios



El accidente nuclear de Fukushima se produjo justo después de un terremoto de magnitud 9,0 en escala sismológica que luego provocó un tsunami en la costa noreste de Japón. Al detectar el terremoto, los reactores se apagaron automáticamente y por otros factores la electricidad falló.

Cuando llegó el tsunami de 14 metros de alto pero los muros de contención eran de casi 6 metros, el agua llenó los sótanos y destruyó los generadores de emergencia. Como resultado y días después del accidente, la población en un radio de 20 kilómetros de la zona cero fue evacuada.

Pero ahí no queda todo. Al desalojar a los habitantes de la zona, estos dejaron sus pertenencias, trabajos y medios de vida. Incluidos animales de granja que no podían trasladar, entre ellos cerdos.

Quince años después se ha publicado una investigación que ha estudiado una nueva estirpe animal que se ha apropiado de los bosques que rodean la central y que quedaron totalmente abandonados. Se trata de híbridos entre cerdos y jabalíes que se han reproducido a un ritmo acelerado nunca visto.

La investigación analiza una hibridación entre ambas especies. Publicada en el Journal of Forest Research, se ha convertido en uno de los más extensos documentados hasta ahora entre animales domésticos como los cerdos y la fauna silvestre como los jabalíes.

Tras el accidente los cerdos que abandonaron se dirigieron al bosque. Fue allí donde se encontraron con los jabalíes y fruto de ello se ha producido esta nueva especie. Los autores del estudio aseguran que lo relevante es quién han sido las madres de los primeros híbridos.

«Este estudio demuestra que el rápido ciclo reproductivo del cerdo doméstico se hereda a través del linaje materno», indica Shingo Kaneko, líder del equipo que ha llevado a cabo el estudio.

Esta transmisión ha permitido que los descendientes se siguieran reproduciendo porque el jabalí sólo lo hace una vez al año, a diferencia del cerdo que son dos al año. En términos científicos, el fenómeno se conoce como introgresión genética, es decir, la incorporación estable de genes de una población en otra a través de cruzamientos repetidos.

Los híbridos nacidos de madres cerdo comenzaron a producir nuevas generaciones exponencialmente, acortando así los tiempos evolutivos.

Los autores subrayan que, aunque la hibridación entre especies no es un fenómeno nuevo, el caso de Fukushima ha sido especial por el abandono del territorio: «La ausencia repentina de actividad humana permitió una expansión muy rápida del jabalí». Además, ponen el foco ahora en que el verdadero problema no es la creación de nuevas especies, sino que se puedan crear poblaciones que puedan crecer a una velocidad imparable que desborde cualquier estrategia de control.

El equipo examinó ADN mitocondrial y marcadores nucleares en 191 jabalíes y 10 cerdos domésticos recogidos entre 2015 y 2018. El ADN mitocondrial se hereda exclusivamente por vía materna, lo que permite seguir la línea de las hembras a través de las generaciones. Los marcadores nucleares, en cambio, reflejan la mezcla completa del genoma. El análisis de estructura con el modelo USEPOPINFO y la opción GENSBACK reveló que 21 de los 31 individuos mezclados superaban la quinta generación desde la hibridación. Es decir, se demostró la rápida procreación de la especie.