American Airlines refuerza vuelos desde Argentina por el Mundial en Estados Unidos

American Airlines anunció una ampliación significativa de su operación desde la Argentina, con el foco puesto en el flujo de viajeros que se proyecta de cara al Mundial de 2026. La estrategia apunta a facilitar el traslado de hinchas, turistas y viajeros corporativos hacia Estados Unidos, uno de los países sede del torneo.

El refuerzo de la programación aérea no solo responde a la expectativa deportiva, sino también a una lectura comercial clara; mayor demanda, más conectividad y una ventana estratégica para consolidar presencia en uno de los mercados más relevantes de Sudamérica. En ese contexto, la aerolínea incrementará frecuencias y capacidad desde el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza).

Más capacidad entre Buenos Aires y Nueva York

Uno de los ejes del plan es el aumento de capacidad en la ruta Buenos Aires–Nueva York (JFK). Entre el 28 de marzo y el 24 de octubre, American operará este trayecto con aeronaves Boeing 777-300, configuradas para transportar hasta 304 pasajeros.

El cambio implica un salto relevante respecto de la temporada de invierno, cuando la ruta se cubría con Boeing 777-200, de menor capacidad. Esta decisión permite absorber una mayor demanda en un corredor clave tanto para el turismo como para los viajes de conexión hacia otras ciudades de Estados Unidos.

Miami y Dallas, con más frecuencias semanales

La ampliación también alcanza a Miami, uno de los destinos preferidos por los viajeros argentinos. Durante este período, American llegará a operar hasta tres vuelos diarios entre Ezeiza y Miami (MIA), incorporando tres frecuencias semanales adicionales los martes, jueves y sábados en comparación con la temporada anterior.

A su vez, la compañía reforzará su presencia en el hub de Dallas Fort Worth (DFW), donde sumará cuatro vuelos semanales desde Buenos Aires. Esta ruta cumple un rol estratégico dentro de la red de American, al ofrecer múltiples opciones de conexión hacia distintas ciudades norteamericanas.

Una apuesta alineada con la demanda del Mundial 2026

Desde la compañía remarcan que la decisión está directamente vinculada con el contexto deportivo que se avecina. “Estamos encantados de ofrecer a nuestros clientes aún más opciones para viajar a Estados Unidos durante lo que promete ser una temporada inolvidable de la Copa del Mundo”, señaló Duncan Paterson, director de ventas para Argentina, Chile, Perú y Uruguay de American Airlines.

Según explicó el ejecutivo, el aumento de capacidad en Buenos Aires busca dar respuesta a una demanda creciente y ofrecer más flexibilidad a los hinchas que planean seguir a sus selecciones durante el campeonato.

Impacto en la oferta total desde Ezeiza

El refuerzo de frecuencias y el uso de aviones de mayor porte tendrá un impacto directo en la cantidad de asientos disponibles. De acuerdo con datos de la aerolínea, la capacidad total desde Buenos Aires crecerá un 30 % en comparación con la temporada 2025.

Este incremento consolida a American como uno de los principales operadores en el mercado aerocomercial argentino hacia Estados Unidos y refuerza la conectividad aérea en un momento clave para el turismo emisivo.

Más conectividad, más oportunidades para el turismo

Para el sector turístico argentino, la ampliación de la oferta aérea representa una oportunidad concreta. Más vuelos y mayor capacidad no solo facilitan el traslado de hinchas, sino que también generan mejores condiciones para agencias de viajes, operadores turísticos y viajeros independientes que buscan planificar con anticipación.

En un escenario donde el Mundial 2026 comienza a marcar agenda, el movimiento de American Airlines confirma que la conectividad aérea será un factor central para canalizar la demanda y acompañar uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.