Allanamientos por amenazas con arma de fuego en Puerto Madryn

En el marco de una investigación por amenazas agravadas por el uso de arma de fuego, personal de la División Policial de Investigaciones de Puerto Madryn llevó adelante dos órdenes de allanamiento de manera simultánea en el sector de la zona agroforestal y en el barrio Nueva Chubut.

Durante los procedimientos se procedió al secuestro de teléfonos celulares, una camioneta utilizada para la movilidad de los presuntos autores y un arma de fuego marca Bersa calibre .380, junto a municiones. Todos los elementos quedaron a disposición de la Justicia.

Las medidas fueron autorizadas por la jueza penal Marcela Pérez Bogado, a pedido del fiscal de turno Cristian Cotto, en el marco de la causa en la que se investiga el hecho.

Del operativo participaron el Grupo Especial de Operaciones Rawson, personal de Operaciones de la Unidad Regional Puerto Madryn, la División Canes, efectivos de la Comisaría Segunda y Policía Científica, quienes trabajaron de manera coordinada para garantizar el normal desarrollo de las diligencias.

El operativo forma parte del trabajo sostenido que se lleva adelante para prevenir el delito, esclarecer los hechos y reforzar la seguridad de la comunidad en el marco de las políticas públicas que impulsa el Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia.