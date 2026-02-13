Accidente fatal en la ruta a Tombo se cobra la vida de un menor

Minutos después de las 20 horas de este jueves 12 de febrero, las rutas chubutenses volvieron a protagonizar otro accidente fatal, esta vez se tuvo que lamentar la muerte de un menor de edad. Un nene de 6 años, que viajaba junto a su familia, murió en un siniestro vial en la ruta volviendo de Punta Tombo cuando perdieron la estabilidad en una curva pronunciada y volcaron.

El menor sufrió lesiones graves y, si bien alrededor de las 19 horas pudo ser trasladado en un vehículo particular al hospital de Trelew, murió minutos después debido a las heridas recibidas. En tanto, el resto de los ocupantes (una pareja y otros tres menores oriundos de Buenos Aires) de la camioneta Toyota SW4 no tuvo lesiones de consideración.

En el caso intervino la fiscalía y personal de Criminalística realizó la inspección ocular tanto en el lugar del hecho como sobre el vehículo, que fue secuestrado y trasladado a Rawson para las pericias correspondientes.