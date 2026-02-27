Abren las inscripciones para el Club de Ciencias y Tecnología



Desde la Secretaría de Ecología y Protección Ambiental de la Municipalidad de Puerto Madryn anunciaron una nueva edición de los Talleres del Club de Ciencias y Tecnología. Las inscripciones estarán abiertas, con cupos son limitados, del 2 al 6 de marzo de 9 a 18 horas en el Club de Ciencias y Tecnología, ubicado en Muzzio y Necochea. Las propuestas son gratuitas y están destinadas a diferentes edades.

Actividades de los talleres

Este año la programación incluye experiencias donde la curiosidad y el juego son protagonistas. Talleres de ciencia, reciclaje creativo, tecnología, exploración ambiental, arte y descubrimiento del entorno natural. Algunas de las propuestas son Pequeños Científicos, Exploradores Ambientales, Colores de nuestro país, Tecno Jugando, Bioquímicamente, Huellas en el Tiempo, Eco exploradores, Páginas de la naturaleza, Aventuras marinas, Pequeños gigantes, Flor de sazón, Informática para adolescentes y Más allá del cielo.

Los talleres buscan despertar la creatividad, fomentar el trabajo en equipo y fortalecer el compromiso con el cuidado del ambiente, ofreciendo espacios seguros y enriquecedores para crecer aprendiendo. Es una invitación a descubrir, experimentar y ser protagonistas del cuidado de nuestro planeta.