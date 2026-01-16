YPF presentará planes de desarrollo para La Angostura Norte en Vaca Muerta



La petrolera estatal prevé exponer el próximo mes el proyecto LANOR II 2026–27 ante la provincia de Neuquén, como parte del proceso de evaluación ambiental para ampliar la actividad en una de sus áreas estratégicas dentro de Vaca Muerta.

YPF tiene previsto presentar el próximo mes los planes de desarrollo del bloque La Angostura Norte (LANOR), ubicado en la provincia de Neuquén, en el marco del proceso de obtención de permisos ambientales exigido por la autoridad provincial. La iniciativa se canaliza a través del departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la provincia y constituye un paso clave para avanzar con nuevas inversiones en la formación Vaca Muerta.

El proyecto, denominado LANOR II 2026–27, se inscribe dentro de la concesión Loma La Lata–Sierra Barrosa, una de las zonas productoras más relevantes de YPF en el shale neuquino. Se trata de un área considerada estratégica para la compañía, tanto por su potencial productivo como por su rol dentro del desarrollo no convencional.

De acuerdo con la documentación técnica presentada, el plan de trabajo contempla la perforación de 56 pozos distribuidos en 12 ubicaciones. A esto se suma la construcción de 24 caminos de acceso y la instalación de 12 ductos, infraestructura necesaria para acompañar el despliegue de la actividad hidrocarburífera prevista en el bloque.

El estudio de impacto ambiental, disponible en el apartado Documents del expediente oficial, señala que el área de estudio se encuentra en una zona donde el desarrollo de la actividad hidrocarburífera se encuentra en una etapa inicial. En ese contexto, el informe indica que el entorno presenta una afectación directa limitada, con pocas instalaciones existentes, concentradas y de tipo lineal.

La presentación de estos planes ante la provincia constituye un paso previo indispensable para la aprobación ambiental del proyecto y para la continuidad del desarrollo de YPF en La Angostura Norte, dentro del esquema de expansión de sus operaciones en Vaca Muerta.