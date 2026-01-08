Un delantero de Boca podría jugar el Mundial 2026



El inicio de la pretemporada trajo una noticia relevante para Boca y, en especial, para Milton Giménez, ya que, el delantero finalizó los trámites de ciudadanía paraguaya y quedó oficialmente habilitado para ser convocado por la selección de Paraguay, una posibilidad concreta que lo pone en el radar del proceso rumbo al Mundial 2026.

Luego de más de tres meses de gestiones administrativas, Giménez recibió la documentación que certifica su nacionalidad, respaldada por el origen paraguayo de su padre, según reveló la Agencia Noticias Argentinas.

La finalización del papeleo fue impulsada por el propio cuerpo técnico de la “Albirroja”, que sigue de cerca al atacante ante la escasez de variantes ofensivas en el seleccionado guaraní.

Con este nuevo escenario, el ex Banfield podría ser convocado por Gustavo Alfaro en la próxima fecha FIFA de marzo, donde Paraguay disputará una serie de amistosos internacionales.

De darse el llamado, Giménez competirá por un lugar con otros delanteros del ámbito local y del exterior, en una lista que apunta a consolidar alternativas de cara a la cita mundialista en Estados Unidos, México y Canadá.

El propio futbolista toma esta oportunidad como un estímulo extra en su carrera. Sin alterar su enfoque en Boca, la chance de vestir la camiseta de Paraguay aparece como un desafío deportivo y personal, que además podría potenciar su visibilidad internacional en una temporada exigente para el “Xeneize”.

Mercado de pases: la situación de Mendía y Giampaoli

En paralelo, Boca analiza movimientos en su defensa. Renzo Giampaoli continuará cedido en Gimnasia y Esgrima La Plata durante 2026, luego de un año con protagonismo en el Torneo Clausura.

El acuerdo se cerró nuevamente a préstamo, con opción de compra, y marca la sexta temporada consecutiva del zaguero fuera del club.

Distinto es el panorama de Mateo Mendía, capitán de la Reserva y uno de los juveniles más seguidos del plantel. Lanús avanzó para sumarlo a préstamo por un año con opción de compra, tras ofertas rechazadas de Peñarol y sondeos de otros equipos.

En Boca, sin embargo, la postura es clara: retenerlo salvo que llegue un refuerzo en la misma posición, debido a la cargada agenda 2026 y al limitado recambio en la zaga central.