Un argentino campeón de Copa Davis jugará el Challenger de Rosario



El tenista argentino Renzo Olivo (512°), ex top 100 y campeón de la Copa Davis con la Selección argentina, recibió una invitación para jugar el cuadro principal del Challenger 125 de Rosario.

El jugador de 33 años es el segundo invitado para el main draw, siendo el anterior Camilo Ugo Carabelli (49°), el campeón defensor del certamen.

El Challenger de Rosario será el segundo en disputarse en el país durante la temporada 2026, además de ser el único 125 disputado en la Argentina, y se jugará del domingo primero al ocho de febrero, en el Jockey Club de la ciudad santafesina.

Siendo el único campeón de Copa Davis argentino que se mantiene en actividad, el experimentado Renzo Olivo tendrá la oportunidad de jugar el cuadro principal del Challenger rosarino.

El tenista había tenido una participación en los octavos de final de la histórica Davis conseguida por el combinado argentino en 2016, la primera y única hasta el momento, en la serie ante Polonia.

Jugando su partido el 29 de febrero de aquel año, Olivo, que en ese momento ocupaba el 167° escalón del ranking y llegó a alcanzar el puesto 78 al año siguiente, jugó el quinto partido y perdió por 6-4, 6-7 (6/8) y 4-6 con un Hubert Hurkacz de 18 años, quien con el tiempo alcanzó el top 10 del ranking mundial.

A pesar de tener un buen año, Renzo Olivo no volvió a ser convocado a la Davis en las instancias siguientes.

Poco a poco, el argentino empezó a perder su lugar entre los mejores 150 jugadores del mundo y tuvo un 2018 con muchas derrotas, que lo hicieron caer hasta el top 500. Sin poder volver a los lugares más codiciados del tenis, Olivo decidió ponerle una pausa a su carrera a mediados del año pasado, adjudicando que desde chico se enamoró del tenis “pero no de la vida del tenista”, cansado de vivir en el exterior, los viajes constantes y la soledad.

De todas formas, su salida de las canchas fue temporal: su vuelta se dio en el Challenger de Buenos Aires que se disputó en el Tenis Club Argentino en la semana del 12 de enero, aunque los dolores no lo dejaron continuar en su partido de primera ronda.

Nacido en Rosario, Olivo tendrá la gran oportunidad de jugar ante su gente, en su ciudad natal, en el segundo torneo de mayor importancia del país en la temporada.