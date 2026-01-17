Trump convocó a Milei a participar del “Board of Peace”

El presidente Javier Milei anunció este sábado que Argentina formará parte del Board of Peace (Junta de la Paz), una organización de alcance global creada por Donald Trump. La iniciativa busca establecer una plataforma de resolución de conflictos, teniendo como prioridad inmediata la pacificación de la Franja de Gaza.

A través de sus redes sociales, Milei calificó la invitación como un «honor» y destacó que el país participará en calidad de Miembro Fundador.

«Argentina siempre estará del lado de los países que luchan de frente contra el terrorismo, que defienden la vida y la propiedad, y que promueven la paz y la libertad», expresó el mandatario argentino en su cuenta de X.

Los objetivos del Board of Peace

Según detalló el jefe de Estado, la organización nace bajo el liderazgo de Trump con la premisa de promover una «paz duradera» en regiones devastadas por la guerra. La inclusión de Argentina en este selecto grupo ratifica el alineamiento total de Milei con la agenda de seguridad y política exterior de los Estados Unidos.

Prioridad Gaza: El primer objetivo declarado de la junta es mediar y estabilizar la situación en Medio Oriente tras años de conflicto.

Lucha antiterrorista: El organismo funcionará como un foro de cooperación para naciones que mantengan una postura firme contra el terrorismo internacional.

Diplomacia Directa: Se espera que la organización utilice canales alternativos a los organismos tradicionales (como la ONU) para acelerar acuerdos de paz.

Este movimiento posiciona a la Argentina como el principal aliado de la administración Trump en el hemisferio sur, asumiendo una «responsabilidad de escala global» que excede la agenda regional.

La formalización del ingreso de Argentina al Board of Peace marca un quiebre con la histórica política de neutralidad o mediación multilateral del país, volcándose hacia una diplomacia de «alineamiento activo» con las potencias occidentales en los conflictos más sensibles del siglo XXI.