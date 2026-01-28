CARRERA NOCTURNA - MADRYN CORRE - PUERTO MADRYN

Se viene la carrera nocturna «Madryn corre»

Distintas áreas municipales, que intervendrán en la Carrera Nocturna «Madryn Corre», junto a las organizadoras del evento, Floriana Pérez Barría y Antonella Vezzi, llevaron a cabo una reunión informativa y organizativa. La competencia se realizará el sábado con largada a las 21 horas desde el Parador Praia.

Durante el encuentro se abordaron diversos aspectos logísticos, haciendo especial hincapié en la organización del tránsito, ya que la competencia contará con un circuito costero. En este sentido, se informó que el Boulevard permanecerá sin circulación vehicular entre las 21 y las 22 horas, a fin de garantizar la seguridad de los corredores y el correcto desarrollo del evento.

Asimismo, durante el desarrollo de la carrera, la circulación vehicular estará habilitada únicamente por la calle de servicio.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

¿Cómo se perdió el eco eterno de la belleza?

¿Cómo se perdió el eco eterno de la belleza?

TERMÓMETROS

Etiquetas: Fátima Florez, Javier Milei, Mar del Plata

Show en vivo con Milei
Etiquetas: andrea cristina, Carlos Linares, edith terenzi, senadores

Asistencia perfecta
Etiquetas: javie milei, jesús maría

Milei en el escenario de Jesús María

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: puerto madryn, temporada de cruceros

Silver Whisper y Celebrity Equinox, postal del día en Puerto Madryn
Etiquetas: Doble Trocha, puerto madryn, rotonda

Ultiman detalles en la obra de la rotonda de acceso a Puerto Madryn
Etiquetas: día del holocausto, Javier Milei

Javier Milei participará del acto por el Día del Holocausto