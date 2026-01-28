Se viene la carrera nocturna «Madryn corre»

Distintas áreas municipales, que intervendrán en la Carrera Nocturna «Madryn Corre», junto a las organizadoras del evento, Floriana Pérez Barría y Antonella Vezzi, llevaron a cabo una reunión informativa y organizativa. La competencia se realizará el sábado con largada a las 21 horas desde el Parador Praia.

Durante el encuentro se abordaron diversos aspectos logísticos, haciendo especial hincapié en la organización del tránsito, ya que la competencia contará con un circuito costero. En este sentido, se informó que el Boulevard permanecerá sin circulación vehicular entre las 21 y las 22 horas, a fin de garantizar la seguridad de los corredores y el correcto desarrollo del evento.

Asimismo, durante el desarrollo de la carrera, la circulación vehicular estará habilitada únicamente por la calle de servicio.