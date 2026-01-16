Se triplicó la cantidad de especies exóticas en Puerto Madryn



El tráfico marítimo es una de las principales vías de introducción de especies exóticas. Las especies exóticas invasoras son una verdadera amenaza para la biodiversidad. Es por ello que el monitoreo en las zonas portuarias resulta clave, ya que los puertos son los puntos de introducción de especies exóticas. En ese sentido, especialistas del CENPAT realizaron un estudio exhaustivo para identificar y cuantificar las especies de invertebrados y macroalgas marinas en dos de los principales puertos de la Patagonia: Puerto Madryn y San Antonio Este.

El trabajo fue encabezado por Karen Castro, becaria del Instituto de Biología de Organismos Marinos (IBIOMAR-CONICET) e integrante del Grupo de Ecología en Ambientes Costeros (GEAC) quien realizó relevamientos de campo combinando dos métodos aplicados previamente en estos puertos como el muestreo de fouling y paneles de reclutamiento e incorporó la toma de muestras de sedimentos para monitorear la comunidad de invertebrados infaunales.

Uno de los resultados más llamativos es que, en Puerto Madryn, el número de especies exóticas se triplicó en los últimos once años, fecha del último relevamiento realizado. “Hace 11 años San Antonio Este era el puerto de Patagonia más invadido y hoy ese lugar lo ocupa Puerto Madryn”, asegura la científica, quien agrega que, una de las principales razones sea el aumento significativo de la llegada buques internacionales en poco más de una década. Entre ambos puertos se detectaron 30 especies exóticas y 7 criptogénicas (que se desconoce su origen), incluyendo 15 nuevos registros. Otras especies cambiaron su estatus de criptogénicas a exóticas basándose en revisiones regionales actualizadas.

Otro dato relevante es que los puertos de San Antonio Este y Puerto Madryn prácticamente no comparten especies exóticas, lo que sugiere la existencia de conjuntos de especies específicos para cada puerto. Esto se da, en parte, porque San Antonio Este y Puerto Madryn no comparten mucho tráfico marítimo entre sí.

En cuanto a las especies, Castro resaltó que en Madryn “tenemos, a diferencias de años anteriores, muchísima cantidad de ascidias y también de briozoos. Estos últimos en realidad no sabemos si es que no estaban o si no habían sido registrados, porque son difíciles de ver e identificar”.

Por su parte, si bien en San Antonio Este el número total de especies no aumentó significativamente en el tiempo, sí ha cambiado la composición. Han aparecido especies que antes no estaban como la ascidia Styela clava y el alga Undaria pinnatifida, ambas formadoras de hábitat, con lo cual podría cambiar notablemente la estructura de la comunidad.

El trabajo realizado por Karen Castro junto a Clara Giachetti, Nicolás Battini, Evangelina Schwindt del IBIOMAR-CONICET y Enrique Morsán del Centro de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica de Recursos Marinos “Almirante Storni” (CIMAS- CONICET; UNComa), resalta el valor de utilizar métodos complementarios para mejorar la detección. Al mismo tiempo, los persistentes desafíos de identificación de especies, especialmente en grupos como poliquetos y esponjas, subrayan la necesidad de fortalecer esa capacidad para mejorar la detección temprana y monitorear eficazmente los cambios temporales y espaciales en las comunidades portuarias: “Existen grupos muy complejos, como los poliquetos, donde muchas veces solo se llega a identificar la familia. Si no hay especialistas o descripciones precisas, es imposible saber si una especie es nativa o exótica y eso limita nuestro entendimiento sobre las invasiones biológicas”, finaliza Castro.