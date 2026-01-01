Sastre: «Hemos proyectado el 2026 como un año de muchos objetivos para Madryn»



El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, promueve un 2026 cargado de objetivos y de obras para la ciudad, producto del trabajo que realiza el Gabinete municipal.

“Hemos implementado este modo como una manera de poder llevar adelante la gestión y en forma paralela ir trazando los objetivos que nosotros teníamos para el nuevo año. Esto nos dio muchísima previsibilidad, y nos permitirá avanzar con las metas claras, dispuestas en una suerte de cronograma en referencia a todos los sectores de Madryn. Lo que ya está hecho, lo que falta, todo sectorizado y analizado con las áreas correspondientes del equipo de trabajo, dependiendo de qué tareas se traten”, explicó el intendente Sastre.

“Nosotros creemos que a la hora de llevar adelante una gestión, lo mejor es la previsibilidad que podamos tener sobre la ciudad. Esta es nuestra segunda intendencia, y con los seis años que pasaron, los equipos van perfeccionando estas cuestiones. De esta forma, ya sabemos dónde hay que accionar, qué es lo que se necesita, y de qué manera vamos a hacerlo”, dijo el Jefe Comunal.

El Intendente reconoció que “no siempre se puede hacer una proyección tan amplia, porque Madryn es una ciudad que no reconoce de límites en materia de crecimiento poblacional y estructural. Pero estos años en gestión nos dieron la posibilidad de que podamos proyectar muchísimos objetivos, y este 2025 nos permitió durante los últimos meses llevar adelante la gestión, y en forma paralela trabajar en esa proyección. Esta ciudad no te permite ir detrás de los problemas, sino que se debe trabajar en la previsión de los mismos para que no terminen afectando la cotidianeidad del vecino”.

Obra pública

Sastre destacó que “en lo que tiene que ver con las obras, hemos logrado un trabajo articulado con el Gobierno Provincial, que hace años no se daba. Están cuando requerimos algo, también actuamos nosotros cuando ellos lo solicitan, y de esa forma, y ante los bruscos recortes en materia de obra pública a nivel nacional, las gestiones que hemos realizado en conjunto con el Gobernador y su equipo de trabajo para Madryn, han sido muy beneficiosas. A nosotros nos gusta trabajar de esa forma, gestionar, articular y ejecutar. Cuando el que tiene que dar respuestas, no repara en cuestiones políticas o partidarias, sino en el objetivo común que tenemos, el de llegar con soluciones concretas a los vecinos, las cosas resultan mucho más sencillas”.

En cuanto a las obras, Sastre señaló que “vamos a seguir con el mismo ritmo en lo que tiene que ver con la pavimentación. El 2025 fue el año en que mayor cantidad de asfalto logramos colocar en las zonas que lo precisaban, y sabemos que nos falta todavía, pero con estas previsiones realizadas, el trabajo será incluso más dinámico que el año que terminó”.

También explicó que “más allá de las obras de pavimento que tengamos proyectadas en cada sector de Madryn, hay que destacar que tenemos muchas más en ejecución hoy en día. Finalizamos un trayecto clave de la calle Colón, y aún nos queda un tramo. Estamos haciendo lo mismo sobre calle Alvear, en las únicas manos que quedaban sin pavimentar. El trabajo articulado con los vecinos en el famoso plan mixto, y las capacitaciones brindadas a las cuadrillas municipales en lo que tiene que ver con la colocación, nos ha permitido terminar cuadras de adoquinado en mucho menos tiempo de lo que se hacía antes”, cerró.