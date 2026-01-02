CENSO - LOBOS MARINOS - MEDIOAMBIENTE - RÍO NEGRO

Río Negro realiza censos de lobos marinos en áreas protegidas costeras


Río Negro puso en marcha la primera campaña de censos de lobos marinos de un pelo (Otaria flavescens) en las áreas naturales protegidas Punta Bermeja y Caleta de los Loros – Pozo Salado – Punta Mejillón, una acción clave para mejorar el conocimiento sobre el estado de las colonias presentes en la costa atlántica provincial.

Los trabajos fueron realizados por un equipo de investigadores especializados, con el acompañamiento de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, tuvieron como objetivo determinar el número total de individuos, identificar la localización de las colonias y generar información de base para el monitoreo a largo plazo de la especie.

El lobo marino de un pelo es una especie emblemática de la fauna marina patagónica y cumple un rol fundamental en el equilibrio de los ecosistemas costeros. En este sentido, el relevamiento permitirá evaluar la dinámica poblacional, detectar posibles cambios en la distribución de los apostaderos y anticipar medidas de manejo y conservación dentro de las áreas protegidas.

Desde la Secretaría destacaron que este tipo de estudios fortalecen la gestión ambiental y la toma de decisiones basadas en evidencia científica, contribuyendo a la protección de la biodiversidad y al uso responsable del territorio costero.

Las campañas de censos se repetirán durante el mes de marzo, momento en el cual se contará con los resultados definitivos, que servirán como insumo técnico para profundizar las estrategias de conservación y el cuidado de la fauna marina en la provincia.

