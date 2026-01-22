Puerto Madryn tendrá un parque de arrecife artificial subacuático

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, recibió en el Municipio a Patricio Cartelli, quien es el creador de un proyecto para conformar un arrecife artificial subacuático frente a las costas de Playa Paraná. La iniciativa, sustentable y con fines recreativos, fue destacada por el Jefe Comunal y, según se detalló en el encuentro, comenzaría a ejecutarse en abril del corriente año.

Cabe destacar que se creó un parque federal de buceo sustentable, el cual cuenta con el apoyo del Municipio y también del Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas. Asimismo, se cuenta con el acompañamiento de empresas para la fabricación de los arrecifes, que son SALESFORCE y ANCLAFLEX, sumado al respaldo de la Secretaría de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable y Prefectura Naval Argentina.

Los arrecifes artificiales consistirán de estructuras o conjuntos de estructuras, que se sumergirán a una determinada profundidad para fomentar y proteger los ecosistemas marinos, además de combatir la degradación. Más de 40 países en todo el mundo utilizan esta tecnología, con fines de protección y restauración de los fondos submarinos.

Capital Nacional

Al respecto, el Intendente dijo: «Desde el primer día de gestión nos propusimos que el turismo iba a ser una de nuestras principales industrias y entendemos que el buceo y las actividades subacuáticas son un elemento fundamental para ello. Es por eso que nos pone muy contentos esta noticia, ya que se trata de un proyecto innovador y que será implementado en el corto plazo».

«Hace años que Puerto Madryn es la Capital Nacional del Buceo y de las Actividades Subacuáticas, por lo que contar con el primer arrecife artificial de Sudamérica nos permite consolidarnos en este lugar. No nos vamos a conformar, sino que redoblaremos los esfuerzos para continuar creciendo», agregó Sastre.