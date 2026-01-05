Puerto Madryn invita a recorrer el Paseo de Antigüedades



La Municipalidad de Puerto Madryn, a través de la Subsecretaría de Cultura, invita a sumarse al Paseo de Antigüedades que se desarrollará del 9 al 11 de enero en la Casa de la Cultura, ubicada en Roque Sáenz Peña 86.

Los organizadores convocan a quienes tengan objetos antiguos y estén interesados en sumarse al evento. Tienen tiempo hasta el martes 6 de enero y deben contactarse al mail [email protected] o por teléfono a los números 280-4201925 o 280-4512917.

Esta iniciativa creada por Magdalena de Castro y Teresa Freire ya cuenta con alrededor de doce ediciones resultando en un espacio de encuentro, de intercambio de historias, siendo ya un clásico cultural.

Durante los tres días que durará esta nueva edición, se encontrarán en exhibición y venta muebles y objetos antiguos. Además, quienes visiten la Casa de la Cultura podrán disfrutar de «El Rincón de los recuerdos», una galería de fotos antiguas con personalidades de la ciudad, libros, música de época, músicos, cantantes y bailarines en vivo. Habrá también un servicio de buffet y una exhibición de autos antiguos.

El evento se llevará a cabo el viernes de 16 a 21 horas y sábado y domingo de 10 a 13 y de 16 a 21 horas. Quienes lleven productos deben tener en cuenta que el armado del Paseo será el viernes 9 por la mañana.