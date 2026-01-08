Piden declarar la emergencia en la Patagonia por los incendios

En medio de los incendios forestales que afectan a gran parte de la Patagonia, el senador nacional Martín Soria (Justicialista) presentó un proyecto de ley que propone declarar la emergencia ambiental, económica y habitacional en las provincias de Río Negro, Chubut, Neuquén y Santa Cruz.

La iniciativa surge en un contexto crítico, con miles de hectáreas arrasadas por el fuego, familias evacuadas y viviendas destruidas, y apunta a darle al Estado nacional herramientas excepcionales para acelerar la asistencia y la reconstrucción en las zonas afectadas.

“Mientras (Javier) Milei recorta el 69% del presupuesto del Programa de Manejo del Fuego, nuestros bosques patagónicos están en llamas”, denunció el legislador en su cuenta de la red social X.

El proyecto establece la declaración de emergencia en los territorios afectados y habilita al Poder Ejecutivo Nacional a destinar fondos extraordinarios, reforzar los recursos para el combate del fuego y coordinar acciones entre Nación, provincias y municipios.

Entre los principales puntos, la iniciativa contempla el refuerzo inmediato de los operativos de lucha contra incendios, con más recursos humanos, técnicos y logísticos; la asistencia económica y social a las personas damnificadas; y la reconstrucción de viviendas e infraestructura básica dañada o destruida por el fuego.

Además, prevé la implementación de soluciones habitacionales de emergencia para las familias que perdieron sus casas. En ese sentido, Soria remarcó que «en varias localidades patagónicas el avance del fuego dejó a familias enteras sin hogar o con daños graves en sus viviendas».

La propuesta busca garantizar condiciones mínimas de vida para los damnificados y poner en marcha un plan de reconstrucción que permita recuperar las zonas afectadas una vez superada la emergencia.

El rionegrino enmarcó la iniciativa en una fuerte crítica al gobierno de Milei, al que acusa de «haber debilitado la capacidad de respuesta del Estado por los recortes en el Programa Nacional de Manejo del Fuego».

Según el senador, «la reducción presupuestaria agravó el impacto de los incendios y dejó a las provincias patagónicas en una situación de mayor vulnerabilidad frente a una catástrofe ambiental que ya tiene consecuencias sociales y económicas».

Con este proyecto, se busca que el Congreso declare formalmente la emergencia y «habilite una respuesta rápida e integral frente a una de las peores crisis ambientales que atraviesa la región en los últimos años».

Fuente: Parlamentario