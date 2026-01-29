Nuevo Fam Press en Puerto Madryn



A partir de un trabajo conjunto entre el Ente Mixto de Promoción Turística y la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Puerto Madryn, el fin de semana pasado llegó a la ciudad un nuevo Fam Press.

Con el objetivo de conocer y difundir las distintas experiencias y agudizar la promoción turística del destino para febrero y Semana Santa, llegó un grupo de creadores de contenido y periodistas de distintos medios del país. Se trata de Carola Cinto, periodista especializada en viajes y turismo, integrante del staff de La Nación y Time Out; Pablo Pinnavaria, periodista y redactor de TN.com.ar; creadoras de contenido como Dana Mangoni conocida como @lapibitarecomienda con un perfil aventurero de viajes y gastronomía y con una comunidad muy activa; Daiana Pinchuk @Pinchi.travel.food especializada en viajes y gastronomía; Rocío Ruiz de @alwaystravelera con un perfil activo sobre experiencias de viajes y la Agencia de prensa Wachs acompañando el Fam, junto a personal del área de Promoción y Marketing de la Secretaría de Turismo municipal.

Actividades

Durante su estadía en la ciudad, el grupo participó de diversas experiencias turísticas, entre ellas la tradicional visita al Área Natural Protegida Punta Loma y Cerro Avanzado, recorridos por el Ecocentro Puerto Madryn, caminatas entre pingüinos en el Área Natural Protegida Punta Tombo, avistaje de delfines mediante paseos náuticos, snorkeling con lobos marinos, kayak y mountain bike. Además, disfrutaron de jornadas de playa con temperaturas ideales, espectáculos al aire libre y de los paradores costeros con su variada oferta turística y gastronómica.