Nueva campaña paleontológica en Chubut



El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, respalda una nueva incursión paleontológica que se desarrollará en el Área Paleontológica La Nueva Alicantina, Fundación Meseta Central, una región de gran relevancia científica ubicada en afloramientos cretácicos de la provincia.

La iniciativa se enmarca en una línea de trabajo sostenida de apoyo a la investigación científica y a la preservación del patrimonio natural, articulando esfuerzos con distintos organismos provinciales y del sistema científico provincial y nacional.

Chubut en el mapa mundial de la paleontología

Los trabajos de campo proyectados dan continuidad a investigaciones iniciadas hace más de una década y que han tenido impactos trascendentes, como el hallazgo del Patagotitan mayorum, uno de los dinosaurios más grandes conocidos hasta el momento.

Estas campañas no solo generan conocimiento científico de primer nivel, sino que también posicionan a Chubut en los primeros lugares del mapa mundial de la paleontología, con repercusiones culturales, educativas y turísticas para toda la región.

Durante las exploraciones realizadas en 2024 en el establecimiento La Nueva Alicantina se identificaron nuevos sitios con restos fósiles de extraordinaria diversidad y preservación. Entre los hallazgos se destacan titanosaurios gigantes comparables en tamaño a Patagotitan, además de restos de tortugas, cocodrilos, dinosaurios carnívoros, peces pulmonados, plantas e invertebrados de agua dulce, todos con una antigüedad cercana a los 100 millones de años.

Reconstruir ecosistemas

La riqueza y singularidad de estos descubrimientos llevaron a definir formalmente el sector como un área paleontológica de alto valor científico. El estudio de esta fauna permitirá reconstruir con mayor precisión los ecosistemas que existieron en la provincia durante el Cretácico “medio”, aportando información clave sobre la evolución del gigantismo en los dinosaurios y sobre la dinámica ambiental de la Patagonia prehistórica.

Colaboración de universidades y museos nacionales e internacionales

La campaña estará formada por un grupo de investigadores, especialistas en diferentes temáticas dentro del estudio sobre la evolución de los reptiles continentales del Mesozoico. Este grupo, liderado por investigadores del Museo Paleontológico Egidio Feruglio, de Trelew, está conformado por científicos del CONICET, no sólo del MEF, sino también de la Universidad de Río Negro, del Museo de la Plata y por investigadores de otros países como Uruguay (Museo Nacional de Historia Natural) y España (Museo de los Dinosaurios, Salas de los Infantes y Universidad de Zaragoza).

Es importante recordar que las campañas paleontológicas no solo tienen impacto en el ámbito académico, sino que también generan oportunidades de transferencia y divulgación científica. De este modo, la continuidad de los trabajos en La Nueva Alicantina reafirma la importancia de sostener y acompañar este tipo de iniciativas estratégicas para Chubut. La inversión en ciencia y en campañas de investigación de largo plazo permite consolidar el conocimiento sobre la historia natural provincial, resguardar su patrimonio y proyectar a la provincia como un territorio comprometido con el desarrollo científico, cultural y educativo.

Importancia del acompañamiento provincial

En este contexto, el acompañamiento institucional resulta fundamental para garantizar la continuidad de las tareas de excavación, extracción y resguardo de los fósiles, evitando la pérdida de un patrimonio irreemplazable. El apoyo de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, junto a Vialidad Provincial, la Subsecretaría de Cultura y el respaldo de la Legislatura del Chubut, refleja una política pública orientada a fortalecer la ciencia, proteger los bienes naturales y promover el desarrollo del conocimiento generado en el territorio provincial.