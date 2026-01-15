Llega el primer recital gratuito del verano 2026



La Municipalidad de Puerto Madryn dará inicio este viernes 16 de enero al ciclo de recitales gratuitos del verano 2026, una propuesta pensada para que vecinos, vecinas y turistas disfruten de espectáculos musicales al aire libre en la costa de la ciudad. En esta primera fecha, Los Dragones serán los encargados de encender la noche con un gran show de cumbia.

El evento se desarrollará en el escenario mayor del Playón Recreativo, en las inmediaciones del Muelle Luis Piedra Buena. La programación musical comenzará a las 20 horas con la presentación de las bandas soporte Modo After y La Joda Cuartetera.

Una banda emblema de la cumbia sureña vuelve al escenario mayor

Luego del multitudinario show brindado durante el verano 2025, Los Dragones regresan a la costa madrynense con una propuesta que promete alegría, baile y mucha diversión junto al público. La banda se formó en 1998 en Puerto Madryn y, con el paso de los años, se consolidó como uno de los principales referentes de la cumbia sureña, trascendiendo el ámbito local y regional.

Reconocidos como «Los Reyes de la Cumbia Sureña», su música combina tradición y actualidad, con composiciones propias que reflejan la identidad y el espíritu del sur argentino, convocando a públicos de todas las edades.

Operativo integral para garantizar una noche segura

Con el objetivo de asegurar el normal desarrollo del evento y resguardar la seguridad de los asistentes, la Subsecretaría de Prevención y Protección Ciudadana de la Municipalidad de Puerto Madryn encabezó una reunión multiagencial para coordinar el operativo de prevención.

El dispositivo estará a cargo de la Comisaría Primera y la División de Operaciones Policiales, con la participación de 150 efectivos distribuidos en puntos estratégicos, tanto en el predio del recital como en los accesos a la ciudad.

Desde la Coordinación de Tránsito y Transporte se dispondrán cortes de calle para ordenar la circulación vehicular y peatonal. Los mismos se realizarán en 28 de julio y Avenida Roca; Roberto Gómez y Avenida Rawson; Furnillo y Paulina Escardó y Roque Sáez Peña y 25 de Mayo.

El evento tendrá cuatro puntos de acceso habilitados en calle Furnillo y Avenida Rawson; Paulina Escardó e Ingeniero Fennem; 25 de Mayo e Hipólito Irigoyen y Avenida Roca y 28 de Julio.

Asimismo, personal de Control Urbano e Inspecciones Municipales llevará adelante controles preventivos en los puntos de acceso, con el fin de evitar el ingreso de bebidas alcohólicas, botellas y elementos punzocortantes, los cuales se encuentran expresamente prohibidos. Los vendedores ambulantes habilitados contarán con la correspondiente identificación.

Sabores frente al mar: Paseo Gastronómico desde las 18 horas

En simultáneo con el recital, la Secretaría de Turismo de la Municipalidad montará un patio gastronómico en el estacionamiento de la Administración Portuaria Puerto Madryn, frente al Playón Recreativo del Muelle Piedra Buena.

El espacio estará habilitado desde las 18 horas y funcionará hasta la 1 de la madrugada del sábado, con diversas propuestas gastronómicas, bebidas sin alcohol y opciones dulces. Se trata de un patio de comidas de una única jornada, en el marco del primer recital gratuito del verano, donde estará prohibida la venta de alcohol.

El público podrá disfrutar de las propuestas de La Galensa, El Cordobés (sándwiches de fiambres), Entre Panes, Señora Raba, Halloween, Barfly y Crunchy Chicken, además de la participación de la Asociación Celíacos del Golfo con opciones sin TACC. También habrá puestos de postres de Dulce Patagonia y helados de Pasteletas.