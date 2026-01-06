COMODORO RIVADAVIA - DUCTO PLUVIAL

Licitan obra pluvial de descarga al mar en Comodoro Rivadavia


El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación, publicó en el Boletín Oficial el llamado a Licitación Pública N° 06/25 para la ejecución de la obra “Conducto Pluvial de Descarga al Mar” en la ciudad de Comodoro Rivadavia.

La iniciativa se da en el marco del convenio subscripto con el Municipio de Comodoro Rivadavia y tiene como objetivo finalizar una obra clave de infraestructura pluvial, destinada a ordenar el escurrimiento de aguas de lluvia, reducir riesgos de anegamientos y mejorar las condiciones ambientales y de seguridad en distintos sectores de la ciudad.

El presupuesto oficial de la obra asciende a $15.842.217.605,19, con un plazo de ejecución de 540 días corridos, y será financiada mediante aportes provinciales destinados a gobiernos municipales, conforme a la normativa vigente.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta la fecha y hora fijadas para el acto de apertura, en el lugar establecido en el Pliego de Bases y Condiciones aprobado y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia.

Desde el Gobierno provincial destacaron que esta obra forma parte de una política sostenida de inversión en infraestructura estratégica, orientada a mejorar la calidad de vida de los vecinos, fortalecer el saneamiento urbano y acompañar el crecimiento de las principales ciudades de Chubut.

