Juanita Tinelli estaría saliendo con un reconocido streamer



Tras unos meses escandalosos por una amenaza de muerte y disputas familiares, la modelo Juanita Tinelli estaría iniciando una relación amorosa con un reconocido streamer. Se trata de Tomás Mazza, un joven influencer de contenido fitness y estilo de vida saludable, que hace poco incursionó en el boxeo.

Las alertas de romance despertaron luego de que los fanáticos de Mazza pusieron el foco en las interacciones que ambos protagonistas comparten a través de TikTok.

Hace tan solo dos días, Juanita publicó un video en la plataforma e inmediatamente Mazza comentó: “Hola mi amor. Qué linda estás”. El simple comentario del influencer reúne más me gustas que el propio video en sí, un claro indicio de que sus seguidores respaldan la posible relación.

La respuesta de la hija de Tinelli no tardó en llegar: “Hola mi vida”, redobló la apuesta.

En las últimas horas, la panelista de LAM Carolina Molinari contó información al respecto, mencionando el posible inicio de un amor entre los jóvenes.

“Hablé con parte del entorno de él y de ella, de ambos. Me confirman que tienen una relación que es más que amistad”, reveló.

Hasta el momento, ninguno de los involucrados salió a desmentir la situación.