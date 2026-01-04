Incendio forestal en cercanías de Cholila



Alerta por un incendio en inmediaciones de Cholila, en el marco de una jornada de calor intenso en toda la región cordillerana de Chubut y con un alto índice de peligrosidad de incendios.

Según los primeros datos disponibles, el foco ígneo comenzó alrededor de las 17 horas, a pocos kilómetros de la localidad, sobre la ruta de salida hacia la zona de Lago Rivadavia en el Parque Nacional Los Alerces.

Extraoficialmente se mencionó la llegada de medios aéreos para reforzar el trabajo por aire.

En el lugar trabajan dotaciones de Bomberos Voluntarios y brigadistas del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, que iniciaron tareas de contención y evaluación del incendio. Por el momento, la información es limitada y se aguarda un parte oficial con mayores precisiones sobre la magnitud del foco y su evolución.

Desde los organismos de emergencia reiteraron la necesidad de extremar los cuidados y evitar cualquier tipo de quema o actividad que pueda generar fuego, especialmente en jornadas con condiciones climáticas adversas.

Fuente: EQSNotas