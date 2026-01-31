Fabri S.A. negó acusaciones vinculadas al proyecto Arcos de Solana y aclaró que no tiene relación contractual con vecinos denunciantes

Ante las versiones difundidas en distintos medios en relación con presuntos incumplimientos en obras de servicios esenciales en el proyecto Arcos de Solana, la empresa Fabri S.A. emitió un comunicado en el que desmintió de manera categórica las acusaciones y aclaró su rol dentro del emprendimiento mencionado.

Según señaló la firma, ni Fabri S.A. ni sus directivos han vendido terrenos, celebrado contratos de compraventa ni percibido dinero alguno de particulares vinculados al proyecto. Asimismo, remarcaron que la empresa nunca asumió compromisos directos con los vecinos, ni en materia de provisión de servicios ni en relación con plazos de ejecución.

En el comunicado, Fabri S.A. precisó que no es desarrolladora, promotora ni propietaria de Arcos de Solana, y que su participación se limita exclusivamente a la prestación de servicios como subcontratista, contratada por los titulares del proyecto, quienes son los responsables del desarrollo integral, la comercialización de los lotes y la ejecución de la infraestructura correspondiente.

Desde la empresa también cuestionaron el origen de las publicaciones periodísticas, al sostener que las acusaciones surgen en un contexto de conflictos previos de índole personal y profesional entre uno de sus accionistas y un periodista que se habría desvinculado de otra empresa del sector. En ese sentido, indicaron que la información difundida presenta un sesgo evidente y carece de respaldo documental, lo que, a su entender, responde a intereses ajenos al ejercicio del periodismo profesional.

Finalmente, Fabri S.A. expresó que rechaza cualquier intento de atribuirle responsabilidades que no le corresponden y advirtió que se reserva el derecho de iniciar acciones legales contra quienes continúen difundiendo datos falsos o inexactos que afecten su reputación y la de sus directivos.

“La empresa mantiene su compromiso con la transparencia, el cumplimiento de la ley y el respeto por las normas vigentes”, concluye el comunicado.