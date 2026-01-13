Entró a una casa a robar y se llevó una golpiza

Efectivos de la Policía de Chubut, de la Comisaría Segunda de Puerto Madryn detuvieron, en la madrugada de este martes, a un individuo de 22 años, que minutos antes había ingresado a una vivienda con fines de robo. Cuando la Policía arribó al sitio del robo, el presunto delincuente había sido reducido por el dueño de casa a golpes.

El episodio sucedió cuando el personal policial tomó conocimiento, por parte del Centro de Monitoreo local, de que en la calle San Lorenzo había un sujeto en los techos. Seguidamente, un móvil policial informó que en el lugar habían aprehendido a un sujeto de 22 años.

El damnificado refirió que se encontraba pernoctando cuando, en un momento dado, escuchó un ruido dentro de su casa. Al constatar la presencia del hombre en la vivienda, le propinó un golpe de puño en el rostro, logrando su reducción.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial, donde permanecerá alojado hasta la audiencia de control de detención.