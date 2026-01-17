Embistió a dos motociclistas y se dio a la fuga



Dos ciudadanos de nacionalidad brasileña resultaron con lesiones leves este jueves por la noche tras un accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta Nacional Nº 3, en el acceso sur a Puerto Madryn, a la altura del Cementerio Parque.

Según fuentes policiales, el hecho se registró alrededor de las 20:20 horas, cuando una motocicleta en la que circulaban dos jóvenes de 25 años fue impactada por un vehículo de gran porte que, tras la colisión, se dio a la fuga.

Cabe destacar que otros automovilistas socorrieron a las dos personas hasta que llegó personal policial y de salud que decidieron su traslado hasta el hospital Isola para realizarse diferentes evaluaciones. Los investigadores tratan de establecer el vehículo que impactó a la moto y se dio a la fuga.