INCIDENTE DE TRÁNSITO - PUERTO MADRYN

Embistió a dos motociclistas y se dio a la fuga


Un incidente vehicular ocurrió en el acceso sur a Puerto Madryn, a la altura del cementerio privado, donde dos motociclistas resultaron con lesiones. El conductor del otro vehículo se dio a la fuga.

El hecho sucedió pasada las 20:00 h del viernes cuando personas de nacionalidad brasileña se vieron involucradas en un accidente luego que un vehículo golpeará desde atrás a la moto en la que circulaban.

Los motociclistas sufrieron lesiones leves en sus extremidades superiores inferiores, además de golpes generado por el sorpresivo impacto que los hizo caer sobre el asfalto del acceso a la ciudad.

En su declaración a los efectivos policiales, los turistas afirmaron que fueron chocados por un vehículo de gran porte que no se detuvo si no que se dio a la fuga dejándolos tirados en la cinta asfáltica.

Dos ciudadanos de nacionalidad brasileña resultaron con lesiones leves este jueves por la noche tras un accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta Nacional Nº 3, en el acceso sur a Puerto Madryn, a la altura del Cementerio Parque.

Según fuentes policiales, el hecho se registró alrededor de las 20:20 horas, cuando una motocicleta en la que circulaban dos jóvenes de 25 años fue impactada por un vehículo de gran porte que, tras la colisión, se dio a la fuga.

Cabe destacar que otros automovilistas socorrieron a las dos personas hasta que llegó personal policial y de salud que decidieron su traslado hasta el hospital Isola para realizarse diferentes evaluaciones. Los investigadores tratan de establecer el vehículo que impactó a la moto y se dio a la fuga.

