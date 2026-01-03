El ciclista madrynense Fabrizio Crozzolo ya viste los colores de su nuevo equipo Polti VisitMalta

El ciclista oriundo de Puerto Madryn, Fabrizio Crozzolo, ya viste oficialmente los colores de su nuevo equipo, el Polti VisitMalta.

Tras dos años con el Techosylva Maglia Membrimbre, el joven chubutense fue incorporado por el equipo de la Fundacion Alberto Contador, el destacado ex ciclista y que tiene sede en España con licencia en Italia.

Crozzolo estrena nuevo equipo

El joven ciclista oriundo de Puerto Madryn, Fabrizio Crozzolo, se unió oficialmente al equipo Polti VisitMalta para la temporada 2026, firmando un contrato por dos años.

Para «Fabri», este es un gran paso en su carrera, ya que se convierte en uno de los pocos ciclistas patagónicos en llegar al profesionalismo europeo; tras cumplir dos exitosas temporadas en el Techonosylva Maglia Membrimbre del Reino de Castilla y León en España.

Crozzolo, de 20 años, ha demostrado ser una de las grandes revelaciones del año, con actuaciones sobresalientes en la Copa de España y victorias en la Vuelta a Castilla y León y la Vuelta a Ávila.

Sobre el nuevo equipo de «Fabri»

El equipo Polti VisitMalta, dirigido por la Fundación Alberto Contador, es reconocido por impulsar a jóvenes talentos al máximo nivel.

Su incorporación al equipo refuerza el proyecto de desarrollo del Polti VisitMalta, centrado en dar continuidad a ciclistas con proyección dentro del ciclismo profesional. Fran Contador, mánager general del equipo, destacó el potencial de Crozzolo, afirmando que «si mantiene esta progresión, puede dar mucho que hablar».