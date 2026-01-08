BCRA - ECONOMIA - RESERVAS

El Banco Central compró US$62 millones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró este jueves US$62 millones y marcó un nuevo récord en la acumulación de reservas.

Según reveló la Agencia Noticias Argentinas, es el cuarto día consecutivo en el que la entidad que preside Santiago Bausili se hace de los dólares para aumentar el nivel de las reservas internacionales.

En concreto, sumó un total de US$175 millones, que se repartieron en US$21 millones (lunes), US$83 millones (martes), US$9 millones (miércoles) y los US$62 millones de este jueves.

De esta manera, las reservas cerraron en US$44.781 millones, el nivel más alto desde septiembre de 2021 y el mayor nivel registrado bajo la gestión de Javier Milei.

Desde que el BCRA anunció la “fase 4” del programa monetario tiene permitido adquirir un 5% del volumen diario total operado en el mercado de cambios. En lo que va del año, el viernes 2 de enero fue el único día que cerró su balance sin obtener reservas.

“El monto de ejecución diaria del programa de acumulación de reservas estará alineado con una participación del 5% del volumen diario del mercado de cambios. El BCRA podrá concretar compras en bloque que de otra manera podrían afectar el buen funcionamiento y la estabilidad del mercado”, fue lo que había anunciado Bausili junto a Federico Furiase, director del Banco Central.

El anuncio de la nueva fase del programa monetario también se enmarcó en la actualización del esquema de flotación del dólar. A partir del 2026, tanto el piso como el techo cambiario se actualizan en base al último dato de inflación que difunde el INDEC.

En paralelo, esta semana se conoció el préstamo que acordó el Gobierno junto con seis bancos internacionales por un total de US$3.000 millones.

