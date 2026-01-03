El anfiteatro de Playa Unión con múltiples actividades este fin de semana



Este fin de semana se desarrollarán en el Anfiteatro de Playa Unión presentaciones musicales en vivo y clases gratuitas de ritmos, con una agenda que incluye la Noche Caribeña y un baile social abierto, destinados a vecinos y visitantes.

Las actividades comenzarán el viernes 2, a partir de las 20 horas, con números musicales que marcarán la apertura del nuevo año; se presentarán los grupos «De la Gente» y «Pa’ Bailar». Además, se llevarán adelante sorteos programados destinados al público presente, como parte de las propuestas previstas para acompañar la celebración.

Noche caribeña y baile social

El sábado 3, desde las 20 horas, se desarrollará la convocante «Noche Caribeña», con clases gratuitas de distintos ritmos. La propuesta incluirá salsa, a cargo de la profesora Daniela Fonseca; chachachá, dictado por Aixa y Esteban; bachata, a cargo de los profesores Karen y Milton; y merengue para el cierre.

La jornada finalizará con un gran baile social caribeño, con la participación de DJ Chino, DJ Kala y DJ Josué, quienes brindarán un cierre musical con salsa, merengue y chachachá. La particularidad de este evento será su extensión horaria, ya que, por única vez, se prolongará hasta las 2:00 horas, como ocurre tradicionalmente por la alta concurrencia.

Desde el Municipio se recordó que, durante el resto de la temporada, las actividades en el anfiteatro están previstas hasta la 1:30 horas, en concordancia con el funcionamiento de los puestos y food trucks del sector.

Como cierre de las propuestas previstas, el domingo 4 se sumará una reconocida profesora de zumba, quien llevará adelante actividades abiertas dentro del anfiteatro, ampliando la oferta recreativa del fin de semana.

Al respecto, el secretario de Educación, Cultura y Recreación, Daniel Tamame, indicó que desde las 19 horas se realizará el montaje del sonido y de la logística. «Invitamos a toda la comunidad a participar de las actividades y espectáculos musicales que se desarrollarán como parte de una programación cultural abierta, organizada y planificada, en el marco de un evento esperado que, en ediciones anteriores, tuvo una importante concurrencia y que abre la temporada de verano con ritmos latinos», cerró el funcionario.