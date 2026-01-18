Dura réplica de Irán a la Argentina por declarar grupo terrorista a la Fuerza Quds

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, advirtió que el país “recibirá una respuesta adecuada” luego de que la administración de Javier Milei oficializara la inclusión de la Fuerza Quds en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo (RePET).

En una conferencia de prensa en Teherán, el funcionario calificó la medida como un acto «peligroso desde el punto de vista político» y cuestionó que se catalogue como organización criminal a una división oficial de las fuerzas armadas de una nación soberana.

Para la Casa Rosada, la Fuerza Quds no es una unidad militar convencional, sino el brazo ejecutor de operaciones terroristas globales y el principal responsable de los ataques sufridos en suelo argentino en 1992 y 1994, reveló la Agencia Noticias Argentinas.

¿Qué es la Fuerza Quds y por qué fue sancionada?

La Fuerza Quds es la unidad de élite de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), encargada de las operaciones de inteligencia y acción directa fuera de las fronteras de Irán.

Misión: Entrenamiento y financiamiento de grupos aliados (como Hezbollah y Hamás) y ejecución de operaciones encubiertas.

Vínculo con Argentina: El Gobierno recordó que Ahmad Vahidi, comandante de esta fuerza durante los años 90, posee una alerta roja de Interpol por el atentado a la AMIA.

Efecto de la medida: La designación implica el congelamiento inmediato de activos financieros en el país y restricciones operativas para cualquier miembro o entidad vinculada a este grupo.

Alineamiento geopolítico y respaldo de EE. UU.

La decisión se tomó en las vísperas del aniversario de la muerte del fiscal Alberto Nisman, un gesto cargado de simbolismo político.

Mientras Irán habla de una violación al derecho internacional, la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires «celebró la decisión», afirmando que la Fuerza Quds ha «alimentado la violencia en todo Medio Oriente y más allá».

La oficina del Presidente Milei reafirmó su compromiso de «reconocer a los terroristas por lo que son» y subrayó que la Argentina se posiciona hoy junto a la «civilización occidental».

La advertencia de Irán sobre una «respuesta adecuada» ha puesto en alerta a los organismos de seguridad e inteligencia nacionales ante la posibilidad de represalias diplomáticas o ataques asimétricos.