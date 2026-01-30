Detuvieron a un hombre con pedido de captura en Trelew



Personal de la División de Canes de Trelew detuvo este jueves pasadas las 22.50 a un sujeto que circulaba por la calle Viedma y 26 de noviembre en una motocicleta Corven Energy 110 con un ocupante.

El motovehículo, había sido recientemente denunciado como roabdo.

Al momento de identificar a los ocupantes, se constató en el sistema, que uno de ellos, M.A.F de 35 años, posee pedido de captura vigente, razón por la cual se procedió a su traslado a la dependencia policial donde permanecerá alojado hasta la audiencia de control de detención.