DETENIDO - SEGURIDAD - TRELEW

Detuvieron a un hombre con pedido de captura en Trelew


Personal de la División de Canes de Trelew detuvo este jueves pasadas las 22.50 a un sujeto que circulaba por la calle Viedma y 26 de noviembre en una motocicleta Corven Energy 110 con un ocupante.

El motovehículo, había sido recientemente denunciado como roabdo.

Al momento de identificar a los ocupantes, se constató en el sistema, que uno de ellos, M.A.F de 35 años, posee pedido de captura vigente, razón por la cual se procedió a su traslado a la dependencia policial donde permanecerá alojado hasta la audiencia de control de detención.

¿Cómo se perdió el eco eterno de la belleza?

