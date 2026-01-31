DETENIDO - ROBO - TRELEW

Detenido por robo en Trelew

Un hombre fue detenido tras alertarse en el Centro de Monitoreo que estaba sustrayendo indumentaria en comercios céntricos y que circulaba por las calles Rivadavia y 9 de Julio a las 10 de la mañana, plena luz del día.

El personal de la División Canes Trelew, que se encontraba realizando tareas de patrullaje preventivo en la jurisdicción de Comisaría Primera cuando se informa de la situación. Se aportaron características físicas y de vestimenta del sujeto.

Ante ello, la Policía lugar y observa, en la intersección de Mitre y 9 de Julio, a un hombre con características similares a las aportadas, quien llevaba consigo mercadería robada.

Se procede a la detención de G.M. S. (33 años), quien posteriormente es trasladado a la dependencia policial, donde permanecerá alojado hasta la audiencia de control de detención.

