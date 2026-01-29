Destacan la mejoría en los indicadores de salud de Trelew

En un encuentro realizado bajo modalidad híbrida desde la sala de videoconferencias de Telesalud, el Servicio de Neonatología del Hospital “María Humphreys” de Trelew presentó el balance estadístico del año 2025. El encuentro contó con la participación de equipos técnicos locales y de otras localidades y permitió analizar la evolución de los indicadores sanitarios de los últimos años y proyectar las políticas de salud perinatal para el ciclo 2026.

El director asociado de Maternidad e Infancia del Hospital “María Humphreys”, el doctor Matías Mendelevich, destacó que el análisis no se limitó exclusivamente a la internación en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), sino que abarcó áreas fundamentales como los consultorios externos, la atención por guardia y el dispositivo de lactancia.

De la actividad participaron integrantes del Servicio de Neonatología, Enfermería, Kinesiología, la División de Maternidad e Infancia del Hospital Zonal de Puerto Madryn y el área de Epidemiología del Hospital Zonal de Trelew.

Descenso en la natalidad y mejora en la calidad de atención

Un dato relevante que arroja el informe es la marcada tendencia a la baja en la tasa de nacimientos, la cual se sitúa un 40% por debajo de los registros de años anteriores, una realidad que se alinea con las estadísticas nacionales y globales. Sin embargo, Mendelevich subrayó que, a pesar de haber menos nacimientos, el volumen de pacientes de alto riesgo se mantiene constante.

“La mejora en los indicadores de morbimortalidad no es a expensas de que nacen menos niños, sino de la mejora en la calidad de atención”, afirmó el director. En este sentido, se registró una baja en la tasa de mortalidad respecto a años previos.

La prevención y el rol de los consultorios de lactancia

El balance destacó el impacto positivo de las intervenciones tempranas. Un ejemplo clave es el desempeño del Consultorio de Lactancia, el cual logró reducir significativamente el número de internaciones por luminoterapia (fototerapia).

“El consultorio de lactancia evitó internaciones que antes representaban un número muy grande para nosotros. Esto demuestra cómo la atención en consultorio impacta directamente en la disponibilidad de camas y en el bienestar del recién nacido”, explicó Mendelevich.

Trabajo en red y referencia provincial

En su carácter de centro de referencia de mayor complejidad de la provincia, el Hospital “María Humphreys” de Trelew analizó su desempeño dentro de la red sanitaria junto a las maternidades de Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Rawson y Esquel.

El balance destacó la solidez del trabajo articulado, señalando que, si bien el objetivo ideal es el traslado de la persona gestante antes del parto, los recién nacidos de alto riesgo que debieron ser derivados desde otras localidades llegaron en excelentes condiciones clínicas. “Esto habla muy bien de los equipos de las otras maternidades y nos permite seguir trabajando en una red de derivación segura y eficiente”, concluyó Mendelevich.