¿Cuándo empezó realmente el calentamiento global?

El clima del planeta nunca ha sido estático, ha pasado por eras glaciales, periodos cálidos extremos y transiciones naturales provocadas por factores como las variaciones en la órbita terrestre, la actividad solar, las erupciones volcánicas y los cambios en las corrientes oceánicas.

Sin embargo, el calentamiento global actual no encaja en ese patrón natural. La velocidad y la causa lo hacen completamente distinto.

La mayoría de la comunidad científica sitúa el inicio del calentamiento global moderno a mediados del siglo XVIII, coincidiendo con la Primera Revolución Industrial. Es entonces cuando ocurre algo sin precedentes; se empieza a quemar carbón a gran escala, aparecen las primeras fábricas industriales, se desarrolla el transporte basado en vapor y aumenta de forma sostenida la emisión de dióxido de carbono (CO₂).

Los registros de hielo en la Antártida y Groenlandia muestran con gran precisión que a partir de 1750 los niveles de CO₂ empiezan a subir de forma continua, algo que no había ocurrido en al menos 800.000 años. Este es, según la ciencia, el verdadero nacimiento del calentamiento global antropogénico (causado por el ser humano).

El gran acelerón

Aunque el proceso comienza en el siglo XVIII, el calentamiento se dispara a partir de 1950, en lo que los científicos llaman la Gran Aceleración. Coincide con la expansión masiva del petróleo y el gas, el crecimiento explosivo de la población mundial, el auge del automóvil y la aviación, el consumo energético sin precedentes y la deforestación a gran escala.

Desde 1950 hasta hoy el CO₂ ha pasado de unas 310 ppm a más de 420 ppm; la temperatura media del planeta ha aumentado más de 1,2 °C; los océanos se han calentado de forma continua; y el nivel del mar está subiendo a un ritmo acelerado.

¿Cuándo se hizo evidente?

Aunque el fenómeno comenzó en el siglo XVIII, no fue hasta finales del siglo XIX cuando los científicos comprendieron su mecanismo.

En 1896, el sueco Svante Arrhenius calculó por primera vez cómo el CO₂ podía aumentar la temperatura del planeta.

En 1958, Charles Keeling empezó a medir de forma precisa el CO₂ atmosférico en Hawái, creando la famosa Curva de Keeling, que muestra una subida constante hasta hoy.

Desde los años 80, la evidencia ya era tan sólida que la comunidad científica alcanzó un consenso claro: el calentamiento global es real, medible y causado principalmente por la actividad humana.

Por tanto, el calentamiento global de nuestra época comenzó hace unos 250 años, pero se ha vuelto verdaderamente peligroso en los últimos 70.

Estos datos son tan importantes porque desmontan uno de los grandes mitos, “el clima siempre ha cambiado, esto es natural”.

Y si bien ha cambiado, nunca tan rápido, nunca con una causa tan clara y nunca con una civilización de 8.000 millones de personas dependiendo de su estabilidad.

El calentamiento global no es un problema del futuro. Es un proceso iniciado hace siglos, intensificado por decisiones humanas y cuyos efectos ya estamos viviendo:

– Olas de calor más extremas

– Sequías prolongadas

– Inundaciones históricas

– Huracanes más destructivos

– Deshielo acelerado de glaciares