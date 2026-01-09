Con la Reforma Laboral en la agenda, se reúne la Mesa Política



Los días de calma que transmite la Casa Rosada por estos días se verán interrumpidos el próximo viernes, cuando la mesa política designada por el presidente Javier Milei vuelva a reunirse con el objetivo de aprobar la Reforma Laboral.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, convocó a los interlocutores a cargo de la negociación legislativa al reeditar los encuentros semanales el próximo viernes 16 de enero.

De esta forma, en sus despachos ubicados en la planta baja de Balcarce 50 se darán cita el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; el armador del interior Eduardo “Lule” Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete, Ignacio Devitt.

También podrían participar la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el ministro de Economía, Luis Caputo, que estilan participar de manera ocasional.

Lo cierto es que pasado los días habilitados para que los funcionarios y legisladores se tomen vacaciones, el Poder Ejecutivo acciona los mecanismos que le permitan anotarse un nuevo triunfo legislativo, el primero de 2026, luego de haber cerrado diciembre con la sanción del Presupuesto y la Ley de Inocencia Fiscal.

Algunos de los alfiles designados para el despliegue de la estrategia ya movieron sus cartas: la exministra de Seguridad anticipó que convocará a una comisión, que funcionará a partir del próximo viernes, a cargo de la abogada Josefina Tajes para discutir y estudiar las objeciones de los sectores que proponen alternativas.

El 26 de enero, los senadores debatirán sobre la temática con intención de poder dar lugar al tratamiento previsto para los primeros días del mes de enero.

Otro de los que reabrió el canal de diálogo fue Diego Santilli que el pasado miércoles inició la primera de las diez visitas previstas para este mes por Chubut. Allí, junto al gobernador Ignacio Torres recorrió las zonas afectadas por el incendio forestal que azota a El Hoyo.

Los planes provinciales continuarán la próxima semana, cuando el funcionario visite Chaco el lunes para reunirse con el aliado Leandro Zdero y se entrevista con Alfredo Cornejo en Mendoza.

El proyecto de Reforma Laboral es una de las principales obsesiones de la administración libertaria que intenta afinar el debate antes del inicio de sesiones extraordinarias previsto para el lunes 2 de febrero. Hasta entonces, confluyen algunas dudas sobre la posibildiad de habilitar cambios en dos puntos claves del articulado: el capítulo tributario y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

También está en debate la posibilidad de añadir proyectos al temario que alcanza a la Ley de Glaciares, una de las principales demandas de los gobernadores, y la chance de posponer el tratamiento de la Reforma del Código Penal, algo que llevará varios meses de debate.

Todos estos puntos serán abordados el próximo viernes, cuando los funcionarios retomen de lleno la actividad y vuelvan a verse las caras por primera vez este 2026.

Fuente: Agencia NA