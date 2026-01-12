Comienza el programa «Playa sin plástico»



Durante la temporada estival, la Secretaría de Ecología y Protección Ambiental de la Municipalidad de Puerto Madryn llevará adelante el programa «Playa sin Plástico», con actividades de concientización sobre el impacto del plástico en el ecosistema costero.

Las propuestas para chicos y grandes comenzarán el 12 de enero en el Parador Praia, ubicado en la Bajada Nº 3 y se llevarán a cabo lunes, miércoles y viernes de 9 a 12 horas. El programa tendrá también charlas con invitados especiales comprometidos con acciones ambientales, juegos y caminatas interpretativas.

Los viernes 16, 23 y 30 de enero en el Parador Praia (Bajada Nº 3), en el gazebo del área de Ecología, se presentarán diferentes charlas desde las 18 horas. El 16, Lorena Pritchard y Ricardo Carral presentarán «El mar argentino como sujeto de derecho». El 23 será el turno de Global Penguin Society, cuyos integrantes hablarán sobre «Microplástico». La última charla, «Dónde van mis residuos», será el 30 y la presentará el equipo de GIRSU.

Con este programa el Municipio, que cuenta con el apoyo de las empresas ASHIRA, Grupo Murchison, GIRSU, FAND y OSDE, reafirma su compromiso con la protección del ambiente y la construcción de una ciudad más sustentable, invitando a la comunidad a ser parte activa del cuidado de las playas.