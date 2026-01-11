Alexander Bublik se consagró campeón del ATP 250 de Hong Kong



Alexander Bublik se consagró campeón este domingo del ATP 250 de Hong Kong tras derrotar al italiano Lorenzo Musetti por 7-6 (2) y 6-3, en una final disputada sobre superficie dura que se extendió durante una hora y 38 minutos.

Con este sólido resultado deportivo, el kazajo alcanzó el título más significativo de su carrera: no solo levantó el noveno trofeo profesional, sino que además se aseguró su ingreso por primera vez al Top 10 del ranking mundial, ubicándose en el puesto número 10 del escalafón de la ATP.

El triunfo ante Musetti, actual número 7 del mundo y futuro top 5 a partir de la próxima actualización, fue la confirmación definitiva de un presente soñado para Bublik, que hasta hace no tantos meses parecía difícil de imaginar. Con esta consagración, el kazajo logró su quinto título desde junio de 2025 y ratificó una impresionante efectividad en finales, ya que ganó ocho de las últimas nueve definiciones que disputó en el circuito profesional.

El camino de Bublik en Hong Kong fue prácticamente perfecto. Solo cedió un set a lo largo de todo el torneo, en las semifinales frente al estadounidense Marco Giron, y mostró una versión sólida y madura de su juego. En su recorrido hacia el título dejó en el camino a rivales de peso como Botic van de Zandschulp, Shang Juncheng, el propio Giron y finalmente Musetti, a quien superó con autoridad en el partido decisivo.

Lejos de ser un golpe aislado, el presente del kazajo es la continuidad de una evolución sostenida. En la temporada pasada ya había dado señales claras de su crecimiento al conquistar cuatro títulos y alcanzar los cuartos de final de Roland Garros, un resultado que marcó un punto de inflexión en su carrera. Desde entonces, su regularidad, confianza y fortaleza mental lo colocaron entre los jugadores más competitivos del circuito.

La final ante Musetti fue una clara muestra de su jerarquía. En el primer set, ambos jugadores sostuvieron con firmeza sus servicios hasta llegar al tie break, donde Bublik fue ampliamente superior y se lo llevó por 7-2. En el segundo parcial, el kazajo aprovechó un quiebre clave para tomar ventaja y cerró el encuentro con autoridad, sin darle margen de reacción a su rival.

Tras el partido, Bublik no ocultó su emoción durante la ceremonia de premiación. “Mi único objetivo para esta temporada era ser Top 10”, confesó, destacando que logró cumplir esa meta en la primera semana de competencia oficial del año. “Para mí no es solo un título más, es la primera vez que estoy entre los 10 mejores. Hong Kong siempre será un lugar especial en mi corazón porque ese fue el momento en que entré en algo que nunca imaginé”, agregó.

Finalmente, el kazajo dedicó el título a su entorno más cercano y a quienes lo acompañaron a lo largo de su carrera. “Hemos pasado por mucho con mi equipo de trabajo. Lamentablemente mi familia no está acá, pero esto es para ustedes. Cada título se lo dedico a alguien, y este es para todos los que siempre estuvieron conmigo”, concluyó, emocionado, tras concretar uno de los logros más importantes de su trayectoria profesional.