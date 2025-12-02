Vuelve el Paseo Gastronómico del Mar con propuestas responsables y actividades para toda la familia

Este fin de semana, Puerto Madryn sumará un nuevo atractivo en el marco de la Fiesta Nacional del Buceo. La Secretaría de Turismo municipal acompañará una nueva edición del Paseo Gastronómico del Mar, que se desarrollará el sábado 6 y domingo 7 de diciembre en el Playón Recreativo del Muelle Piedra Buena.

La propuesta funcionará el sábado de 18 a 24 horas y el domingo de 12 a 23, con un eje puesto en el consumo responsable: todos los puestos trabajarán con una reducción del uso de plásticos de un solo uso, una práctica que la ciudad viene impulsando en eventos vinculados a la gastronomía y el turismo.

La oferta incluirá food trucks locales como Sra. Raba, La Cocina de Elba, La Chacha, JDN Burger y Crunchy Chicken, mientras que la cerveza artesanal estará representada por Rangoneta y Bangkok. También habrá alternativas libres de gluten a cargo de la Asociación Celíacos del Chubut, y opciones dulces de Pasteletas y Dulce Patagonia.

A las propuestas culinarias se sumarán DJ’s en vivo, el Mercado Cultural y actividades recreativas impulsadas por el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas del Chubut y la Dirección Municipal de Educación Ambiental, con dinámicas pensadas para niños y familias.

El Paseo incluirá además la presencia de la Unidad Móvil de Atención Primaria de la Salud, que ofrecerá acciones vinculadas al Día de Prevención del VIH y campañas de vacunación en coordinación con la Subsecretaría de Salud y el Hospital Andrés Ísola.