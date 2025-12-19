Verano adolescente en Puerto Madryn



Desde la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Puerto Madryn presentaron el programa “Verano Adolescente”. La propuesta, que incluye talleres deportivos gratuitos durante las vacaciones, tendrá las disciplinas futvoley, fútbol playa, beach tennis y básquet playa.

Las actividades se desarrollarán durante enero y febrero, los martes y jueves de 18:30 a 20:30 horas. Se llevarán a cabo en el Punto de Deportes de Playa “Visite Madryn”, ubicado sobre la costa a la altura del Boulevard Brown y Tehuelches.

Las inscripciones, destinadas a jóvenes de 13 a 16 años, ya pueden realizarse de manera online a través del sitio web pmyeventos.ar.