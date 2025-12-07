Un hombre con pedido de captura fue detenido tras ser visto descartando perchas en el centro de Trelew

Un hombre fue detenido este sábado por la tarde en el centro de Trelew luego de que un transeúnte alertara a la Policía sobre una situación sospechosa en la intersección de 25 de Mayo y Mitre. Según la denuncia, el individuo —cuya descripción física y de vestimenta fue aportada— se estaba descartando de varias perchas.

A partir del aviso, personal de la Comisaría Primera recorrió la zona y localizó a un sujeto con características similares en 25 de Mayo y Belgrano. Los oficiales procedieron a demorarlo y, al consultar sus datos en el sistema Skua, constataron que tenía un pedido de captura vigente.

El hombre fue trasladado a la dependencia policial. Llevaba consigo un bolso con distintos elementos que aún mantenían sus etiquetas, por lo que los uniformados iniciaron la búsqueda de posibles damnificados para determinar el origen de los objetos.

