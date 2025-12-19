Turismo e Indec: La grieta menos esperada para Milei



Tras poner en duda la metodología de la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) y de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), el secretario de Turismo de Nación, Daniel Scioli ordenó que desde el 1 de enero la SecTur deje de financiar ambos operativos.

De esta forma, el Indec confirmó que, ante la falta de financiamiento de Turismo, implementará un esquema reducido de relevamiento, con una muestra significativamente menor, ejecutado con personal propio y de forma remota. El objetivo, precisó, será garantizar únicamente la información indispensable para el cálculo del PIB.

Lo que comenzó como una disputa por los números terminó en una ruptura operativa entre Turismo y el Indec, una crisis institucional que impacta directamente en la gestión de Javier Milei. En términos nominales, se concluyó un contrato de unos 500 millones de pesos entre la cartera que conduce Scioli y el organismo comandado por Marco Lavagna.

«Cifras que no reflejan la realidad”

El conflicto se incubó a partir de los datos difundidos por el Indec sobre el gasto turístico internacional, que ubicaban el consumo diario promedio de los visitantes extranjeros en niveles considerados bajos por la Secretaría y por el sector privado.

Desde Turismo cuestionaron que la metodología vigente subestima el gasto real de los turistas, al basarse en la autodeclaración y no captar consumos clave como gastronomía, excursiones, compras no bancarizadas o gastos digitales.

En ese marco, Scioli sostuvo que los números oficiales no reflejan la dinámica observada en destinos del país, especialmente en meses de alta demanda.

El trasfondo es económico y político, una medición que, según la Secretaría, distorsiona el impacto del turismo receptivo sobre la balanza de pagos y debilita el argumento del sector como generador de divisas.

Menos encuestas y alerta en las provincias

En su notificación a las provincias, el Indec lamentó la situación, y anticipó cambios sustanciales en las publicaciones: «Estimados Directores y Directoras provinciales, por medio del presente, me comunico para informarle que el relevamiento de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) y la Encueta de Turismo Internacional (ETI) que actualmente se desarrolla en el marco de los Convenios con provincias, no continuará siendo financiado, a partir del 1 de enero del 2026. Como consecuencia, la segunda transferencia de fondos correspondiente al Segundo Convenio Específico se realizará descontando el monto originalmente previsto para la EOH/ETI. Esta situación obedece a la falta de financiamiento por parte de la Secretaría de Turismo de la Nación para sostener el operativo en su modalidad actual. En virtud de ello, el INDEC implementará un esquema reducido de relevamiento, circunscripto a una muestra significativamente menor y ejecutado con personal propio, en forma remota, a fin de garantizar la información indispensable para el cálculo del PIB elaborado por la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales. Lamentamos profundamente encontrarnos en esta situación, siendo este uno de los operativos que históricamente formaron parte de los convenios con cada Dirección Provincial de Estadística, y teniendo en cuenta la importancia de la información estadística que este relevamiento permitía producir. Se está terminando de definir como se reestructurará el informe técnico y las publicaciones. Seguramente se realizará una desagregación regional, sin el detalle de cada localidad. Quienes quieran la información por localidad podrán acceder, pero es probable que no se encuentre en el informe técnico que publique el INDEC. Al respecto, todas aquellas DPE que dispongan de algún recurso propio para continuar con un relevamiento remoto que complemente lo que relevaremos desde INDEC, y deseen agregar localidades o mayor cantidad de hoteles al relevamiento, podrán hacerlo, utilizando la misma estructura y plataforma de la EOH. En esos casos, la información quedara disponible para que cada provincia pueda hacer un informe propio. Quedamos a disposición por cualquier consulta que pueda surgir al respecto. Saludos.»

Nuevo esquema en análisis

Desde la Secretaría de Turismo reconocieron la decisión, pero aclararon que el país no se quedará sin estadísticas turísticas. Según pudo saber Ladevi, la intención oficial es que la Cámara Argentina de Turismo (CAT) se convierta en el principal brazo ejecutor de los relevamientos. (Adorni abre el diálogo con la CAT en plena discusión por la reforma laboral e impositiva)

El esquema en análisis prevería que, con financiamiento de la Secretaría, la CAT contrate una consultora privada que lleve adelante las mediciones con metodologías actualizadas, en línea con los cuestionamientos realizados al Indec.

Así, el Gobierno avanza hacia un modelo alternativo de producción de datos, por fuera del organismo estadístico nacional, con mayor participación del sector privado y menor gasto para la cartera. «Probablemente implementar el nuevo operativo cueste lo mismo, pero pagar por algo que ya no te resulta tan valioso, es caro», dijo un empresario.

La posición del sector empresario

En las gremiales empresariales, el clima es inicialmente favorable al cambio. “Las encuestas no reflejaban la realidad. Noviembre y diciembre están explotados de turistas en todos lados y esos números no se veían”, sintetizó un dirigente del sector.

Otro referente fue más directo: “Me parece bien cancelar el contrato con el Indec. Esa modalidad fue útil cuando se pensó, hoy hay herramientas mejores. Tomar el gasto en base a la declaración del turista es poco fiel”.

En línea, desde las gremiales coincidieron que «es prioritario ponerle números confiables a la actividad, un reclamo histórico que Scioli recogió como propio».

La posición de las provincias

En el Consejo Federal de Turismo (CFT) las reacciones fueron dispares y, en algunos casos, abiertamente críticas.

Mientras varios funcionarios provinciales se enteraron de la decisión al ser consultados por este medio, y aún analizan su impacto, otros advirtieron por la ruptura de una serie estadística con más de 15 años de continuidad, «clave para comparar la evolución del turismo en el país».

Incluso, desde surgieron cuestionamientos políticos de fondo. Un referente del CFT calificó la decisión como una «extorsión», al considerar que cambiar ahora los parámetros de medición implica perder toda comparación histórica. Según esa mirada, el giro metodológico permitiría al área de Turismo del Gobierno «empezar de cero» en un contexto en el que los indicadores actuales muestran un desempeño desfavorable del turismo interno.

«Si se cambian las formas para tener comparativos futuros, habría que medir de la misma manera todo lo anterior, algo que no va a pasar», señaló el funcionario; al tiempo que interpretó el movimiento como una maniobra para «tomar aire político» y borrar referencias históricas incómodas.

No obstante, también hubo voces que relativizaron la pérdida del esquema actual y remarcaron que las estadísticas solo son útiles si son confiables, cuestionando la credibilidad de algunos indicadores oficiales. (El CFT ordena prioridades para 2026)

Un cambio de modelo estadístico en debate

La decisión de Scioli marca un punto de inflexión: el turismo deja de apoyarse en el Indec como fuente central de datos sectoriales y abre una nueva etapa, aún en definición, basada en relevamientos privados con aval oficial.

Más allá del desenlace, el conflicto deja una certeza: la discusión ya no es solo quién mide al turismo argentino, sino cómo y con qué herramientas se lo mide en un contexto de fuertes tensiones económicas y políticas.