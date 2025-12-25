Trump confirmó que el Ejército estadounidense atacó al Estado Islámico



El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que el ejército de su país lanzó un ataque «poderoso y letal» contra el Estado Islámico (ISIS) en el noroeste de Nigeria.

«Esta noche, bajo mi dirección como comandante en jefe, Estados Unidos lanzó un poderoso y letal ataque contra la escoria terrorista de ISIS en el noroeste de Nigeria, el cual ha estado atacando y matando de forma cruel, principalmente, a cristianos inocentes, en niveles no vistos durante muchos años, ¡e incluso siglos!», publicó Trump en Truth Social, según reveló la Agencia Noticias Argentinas.

«El Departamento de Guerra ejecutó varios ataques perfectos», afirmó el mandatario norteamericano, quien prometió que los Estados Unidos no permitirá que prospere el terrorismo islámico radical.

“Si no detenían la masacre de cristianos, iban a pagar un alto precio, y esta noche así fue”, precisó Trump.

Asimismo, añadió: “El Departamento de Guerra ejecutó numerosos ataques perfectos, como solo Estados Unidos es capaz de hacer. Bajo mi liderazgo, nuestro país no permitirá que el terrorismo islámico radical prospere”.

Fuente: Agencia NA y Xinhua