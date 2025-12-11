Trevelin celebró la segunda fiesta de la Torta Negra Galesa



Con gran acompañamiento de la comunidad, se realizó en Trevelin la 2° Fiesta de la Torta Negra Galesa del Valle 16 de Octubre. La celebración organizada por las Secretarías de Cultura y Educación, Producción y Turismo de la Municipalidad de Trevelin, junto a la Asociación Galesa 16 de Octubre, y con el apoyo del Ministerio de Producción del Chubut, contó con la presencia del intendente Héctor Ingram, autoridades provinciales, productores y referentes culturales de toda la región.

La fiesta

Durante el acto, María Esther Evans, integrante de la Asociación Galesa 16 de Octubre, destacó que “la torta negra galesa es algo muy nuestro, diferente a la versión de la costa. Es una tradición que se mantiene viva y refleja cómo las primeras familias que llegaron al valle conservaron sus costumbres, adaptándolas a los ingredientes que aquí encontraban”.

La jornada incluyó además un emotivo bautismo, cuya protagonista fue la pequeña Gwen Jones. En ese marco se compartió la torta elaborada el año anterior por Melva Tardón, que había sido cuidadosamente conservada, mostrando a los presentes una de las costumbres galesas más singulares: preparar tortas que pueden guardarse y disfrutarse incluso un año después.

La torta del bautismo de este año fue elaborada por María Esther Evans, mientras que la Casa de Té Nain Maggie presentó una torta galesa de gran tamaño para compartir y realizar degustaciones con todos los presentes.

La fiesta, celebrada en la Capilla Bethel de Trevelin, ofreció también dos visitas guiadas y presentaciones artísticas a cargo de Karen Evans, acompañada en guitarra por Pedro Etchemaite, la Escuela de Danzas Galesas de Jessica Jones y el Coro de María y Merlin de Oro, donde los más pequeños se ganaron los aplausos del público.

El cierre fue con un baile participativo junto a las danzas de Jessica, invitando a todos los presentes a compartir la alegría y el espíritu de comunidad que caracterizan al Valle 16 de Octubre.

Participaron productores y tortas negras de Trevelin, Aldea Escolar, Gaiman, Los Cipreses, 28 de Julio, Trelew y Puerto Madryn, consolidando a esta fiesta como un encuentro que une a todo el valle en torno a su historia, su identidad y sus sabores.

El evento fue declarado de Interés Cultural tanto por el Honorable Concejo Deliberante de Trevelin como por la Legislatura del Chubut, gracias a una iniciativa impulsada por la diputada provincial Norma Arbilla, en reconocimiento al valor cultural y patrimonial de esta tradición centenaria.